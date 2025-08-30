Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
– Foto: T. Metz
Warum den Erfolg nicht wiederholen?
Teaser VL MITTE & GL GI/MR: +++ Die Vorschau auf die Spiele der Fußball-Verbands- und Gruppenliga: Steinbach II und Burg treffen zu Hause auf ambitionierte Gegner, Eschenburg tankte im Kreispokal Selbstvertrauen +++
Dillenburg. Neue Woche, neues Glück – so lautet die Devise für die drei Vertreter in der Fußball-Verbandsliga Mitte und der Gruppenliga Gießen/Marburg. Während der TSV Steinbach II im Spitzenspiel gegen den FC Ederbergland seine weiße Weste behalten will, bekommt es Aufsteiger SSC Burg mit dem Türkischen SV Wiesbaden zu tun. In der Gruppenliga wiederum hofft die SG Eschenburg nach einer Durststrecke, endlich wieder in der Liga zu punkten.