Warum den Erfolg nicht wiederholen?

Dillenburg. Neue Woche, neues Glück – so lautet die Devise für die drei Vertreter in der Fußball-Verbandsliga Mitte und der Gruppenliga Gießen/Marburg. Während der TSV Steinbach II im Spitzenspiel gegen den FC Ederbergland seine weiße Weste behalten will, bekommt es Aufsteiger SSC Burg mit dem Türkischen SV Wiesbaden zu tun. In der Gruppenliga wiederum hofft die SG Eschenburg nach einer Durststrecke, endlich wieder in der Liga zu punkten.