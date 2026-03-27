Warum das Trainerduo von Türkiyemspor im Sommer aufhört Bezirksliga, Gruppe 3: Ufuk Isik und Cafer Kapkara prägten als Trainergespann eine kleine Ära bei Türkiyemspor. Nach der Saison wollen sie gemeinsam aufhören. Es ist die nächste Rücktrittsankündigung nach dem Vorsitzenden Onur Canbolat. So begründen die beiden die Entscheidung. von Arnd Janssen · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Das Trainerduo hört im Sommer auf – Foto: Udo Hützen www.opaudo.de

Man kennt sie vor allem im Zweierpaket: Cafer Kapkara und Ufuk Isik sind als kongeniales Trainergespann von Bezirksligist Türkiyemspor Mönchengladbach bekannt. Und jetzt werden die beiden im Sommer auch gemeinsam ihre Ämter als Cheftrainer niederlegen. Nach der Rücktrittsankündigung des Vereinsvorsitzenden Onur Canbolat in dieser Woche steht also vieles bei Türkiyemspor auf um Umbruch.

Zeit für die Familie nehmen „Ich will erst mal eine Pause machen und mehr Zeit mit der Familie verbringen“, erklärte Kapkara. Der junge Vater habe zweijährige Zwillinge und wolle künftig seine Frau mehr unterstützen. Drei Mal die Wochen Training abends sei nicht mehr zu stemmen. Kapkara, der im Schichtbetrieb in der Pflege arbeitet, muss dazu auch an Spieltagswochenenden häufiger arbeiten. Bis zum Sommer will er sein Amt noch mit aller Kraft ausfüllen: „Ich will mich mit dem Klassenerhalt verabschieden und bin auch überzeugt, dass wir es schaffen“, betont der 34-Jährige. Auch Ufuk Isik kann seinen Schritt klar begründen. „Ich muss mir mal Zeit für meine Frau nehmen, ich höre zu 100 Prozent auf und werde sonst nirgendwo etwas machen.“ Als Jugendtrainer ist Isik bereits bei den Sportfreunden Neuwerk aktiv, bei denen auch seine beiden Kinder spielen, was Isik weitermachen will. Die Mehrfachbelastung gehe dem 43-Jährigen nach all den Jahren an die Substanz.

Ziel ist der Klassenerhalt Isik kam zur Saison 2021/22 von BW Meer und übernahm die erste Mannschaft bei Türkiyemspor gemeinsam mit Thomas Tümmers. Mit Kapkara als Doppelspitze hatte Isik die Mannschaft dann seit der Saison 2022/23 geführt, allerdings mit einer längeren Unterbrechung. Im Winter der Saison 2023/24 traten beide vom Traineramt zurück. Zur Saison 2024/25 in der Kreisliga A war zunächst Kapkara wieder alleinverantwortlich, während Isik ein Gastspiel im Trainerteam von Sportfreunde Neuwerk II hatte. In der Winterpause kehrte er zu Türkiyemspor zurück. In der laufenden Saison waren Kapkara und Isik wieder über die volle Distanz gleichberechtigtes Trainergespann. Bereits zu Saisonbeginn hätten beide aber vereinsintern angekündigt, nicht über die laufende Spielzeit hinaus zu bleiben. „Wir sind zwar beide Alphatiere, haben uns aber immer gut ergänzt. Wir haben den Job wie eine gute Ehe geführt, das hat gematcht“, sagt Isik schmunzelnd. Sein Rücktritt sei weniger beruflich bedingt, vielmehr wolle er nun seiner Familie etwas zurückgeben. „Meine Frau braucht auch mal eine Auszeit, sie hat mich immer unterstützt. Ich danke Sarah, sie ist meine Weggefährtin und beste Freundin“, richtet er an seine Gattin.