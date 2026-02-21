Warum das Thema Kunstrasenplatzsanierung Sorge bereitet

Manchmal sind Beschädigungen auf den ersten Blick kaum zu erkennen. Hier ist die Deckschicht eines Kunstrasenplatzes gerissen. (Archivfoto). © Kühner

Dillenburg. Roland Paul hat bei den Rundenversammlungen der A-, B- und C-Ligisten ein Thema platziert, das ihm mit Blick auf die kommenden Jahre Sorge bereitet: An vielen Standorten im Fußballkreis Dillenburg ist die Sanierung eines Kunstrasenplatzes fällig. Der Kreisfußballwart ahnt, dass diese Aufgaben manchen Verein logistisch wie finanziell fordern, wenn nicht gar überfordern könnte. Auf Anfrage der Redaktion ging er ins Detail: Ein Thema mit Tragweite.