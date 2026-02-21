Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Warum das Thema Kunstrasenplatzsanierung Sorge bereitet
Teaser RASEN: +++ Kreisfußballwart Roland Paul fallen einige Kunstrasenplätze ein, die in die Jahre gekommen sind. Trotz „Sportmilliarde“ ist das Geld knapp. Und es gibt ein zweites Problem +++
Dillenburg. Roland Paul hat bei den Rundenversammlungen der A-, B- und C-Ligisten ein Thema platziert, das ihm mit Blick auf die kommenden Jahre Sorge bereitet: An vielen Standorten im Fußballkreis Dillenburg ist die Sanierung eines Kunstrasenplatzes fällig. Der Kreisfußballwart ahnt, dass diese Aufgaben manchen Verein logistisch wie finanziell fordern, wenn nicht gar überfordern könnte. Auf Anfrage der Redaktion ging er ins Detail: Ein Thema mit Tragweite.