Warum das Spiel des KFC Uerdingen viele Groundhopper angelockt hat

Das Oberliga-Spiel war ein Kassenschlager. – Foto: David Zimmer

Im dritten Anlauf hat das Oberliga-Spiel zwischen den Sportfreunden Baumberg und dem KFC Uerdingen am Mittwochabend endlich stattfinden können. Offiziell waren es 600 Zuschauer, die den 1:0-Erfolg des KFC Uerdingen im Sportzentrum am Kielsgraben gesehen haben. Darunter waren einige Fans des KFC Uerdingen und selbstverständlich auch Anhänger der Sportfreunde aus Baumberg. Die wohl größte Gruppe, die an diesem Abend dem Spiel beiwohnte, drückte aber keinem der beiden Klubs die Daumen: nämlich Groundhopper.

Groundhopper sind Fußballfans, die in möglichst vielen Stadien auf der ganzen Welt Spiele schauen wollen. In der App „futbology“, die von vielen, aber längst nicht allen Groundhoppern genutzt wird, hatten sich am Mittwochabend mehr als 300 Menschen eingeloggt – und damit die Hälfte der angegebenen Zuschauer. Nun wird es in beiden Fanlagern sicher auch Menschen geben, die die App nutzen, doch trotzdem ist die Gruppe der neutralen Zuschauer recht groß. So wurden während des Spiels Autofahrer aus Düsseldorf, Aachen und Bochum ausgerufen, deren Autos falsch geparkt worden waren und drohten, abgeschleppt zu werden.

Offizielles Eröffnungsspiel

Doch warum war das KFC-Spiel in Baumberg bei den Groundhoppern so begehrt? Das lag zum einen daran, dass in der Umgebung an diesem Mittwochabend nicht viele andere Spiele auf diesem Spielniveau oder höher stattfanden. Zum anderen war es das offizielle Eröffnungsspiel des Rasenplatzes der neuen Sportanlage der Sportfreunde Baumberg. So deklariert sorgt das in der App für Aufsehen. Da der Rasenplatz auch als Hauptplatz der Baumberger dort hinterlegt ist, müssen nun alle Groundhopper, die die Oberliga Niederrhein (wieder) komplettieren wollen, dort ihr Kreuz setzen. Viele wollten die erste Gelegenheit nutzen, zumal der KFC Uerdingen aufgrund seiner Historie und der Fanszene auch der attraktivste Gegner in der Liga sein dürfte. Und so wurden auf der Tribüne einige Gespräche geführt, welche Spiele am kommenden Wochenende so angesteuert werden und welche Partien kombiniert werden können. Möglicherweise wird auch die Grotenburg mit der Partie des KFC gegen Homberg am Sonntag dabei sein.