Warum das Pokalfinale des SC St. Tönis verlegt werden könnte

Die Anhänger des SC warten gespannt auf das Finale – Foto: ByLaraSports

Die Spieler des SC St. Tönis haben einen guten Lauf. Die vergangenen fünf Partien hat die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati wettbewerbsübergreifend für sich entscheiden können. Vier Siege holte der Sportclub in der Oberliga Niederrhein und einen Sieg im Halbfinale des Verbandspokals. Der Finaleinzug ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Am 23. Mai also soll der SC St. Tönis im Endspiel auf den MSV Duisburg treffen und um den Einzug in den DFB-Pokal kämpfen.

Doch unter gewissen Umständen kann das Pokalendspiel für den Sportclub quasi bedeutungslos werden. Sollte der MSV Duisburg in der Dritten Liga nämlich einen Platz unter den ersten vier Teams belegen, dann qualifizieren sich die Meidericher auf diesem Wege für den DFB-Pokal und der andere Finalist nimmt das Pokalticket – vollkommen unabhängig vom Ausgang der Partie. Ein Szenario, das durchaus realistisch ist, schließlich mischen die Duisburger als Aufsteiger mächtig mit im Aufstiegsrennen und liegen derzeit auf eben jenem vierten Tabellenplatz. Kein Wunder also, dass derzeit der eine oder andere St. Töniser seinen Blick auf die Ergebnisse des MSV richtet und dem Ruhrgebietsverein die Daumen drücken dürfte.

Droht ein Terminchaos?

Am 23. Mai finden im Rahmen des Finaltags der Amateure fast alle Endspiele in den Landespokalen statt. Einzelne Ausnahmen gab es in den vergangenen Jahren immer, zum Beispiel in Niedersachsen, wo es einen Turnierpfad für Ober- und Regionalligisten gibt und einen für die unterklassigeren Teams. Möglicherweise wird aber auch das Endspiel um den Niederrheinpokal an einem anderen Tag stattfinden müssen. Dieser Fall dürfte eintreten, wenn der MSV Duisburg den dritten Platz in Endabrechnung der Dritten Liga belegt. Denn der berechtigt bekanntlich zu den Relegationsspielen mit dem Tabellen-16. der 2. Bundesliga – und diese Spiele sind für Freitag, 22. Mai, und Dienstag, 26. Mai, geplant. Und da die Relegation von der DFL ausgetragen wird, hat diese auch Vorrang gegenüber dem Pokalfinale des Fußballverbandes Niederrhein (FVN). FuPa hatte beim FVN nachgefragt. „Sollte es zu einer Terminkollision kommen, werden die Relegationsspiele wie geplant durchgeführt und man wird für das Verbandspokalfinale einen Alternativtermin prüfen“, so die Antwort des Verbandes.