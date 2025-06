Warum das letzte Spiel in der Mittelrheinliga alles andere als ein „Sommerkick“ wird Vorbericht

Union Schafhausen will die Saison nicht als Tabellenletzter der Fußball-Mittelrheinliga beenden. Der FC Wegberg-Beeck will einen versöhnlichen Abschluss und der VfL Vichttal die 40-Punkte-Marke überspringen.

Das vorerst letzte Spiel in der Fußball-Mittelrheinliga auf dem Rasenplatz im Kuhlert wird am Sonntag (15.30 Uhr) alles andere als ein Sommerkick. Während Union Schafhausen das interne Ziel verfolgt, nicht Letzter zu werden, geht es für den FC Pesch noch um den Klassenerhalt. Der Gast ist durch drei Niederlagen in Folge auf den viertletzten Tabellenplatz abgerutscht und ist punktgleich mit dem Drittletzten FC Hürth. Nur ein Sieg bedeutet also den sicheren Verbleib in der Liga.

Die Union will noch einmal alles geben. „Das gebietet auch der Respekt gegenüber den anderen Mannschaften im Abstiegskampf“, sagt Jochen Küppers. Er hat alle Mann an Bord. Die Verabschiedung von fünf Spielern erfolgt nach dem Spiel und ist gleichzeitig der Auftakt zur Saisonabschlussparty. Phillip Grüttner beendet seine Karriere, Niklas Demming und Paul Wolf wechseln zum Bezirksligisten Germania Hilfarth, Marc Hotopp schließt sich Landesliga-Neuling Sportfreunde Uevekoven an, und Florentin Guncati geht zu Teutonia Weiden.

Mit 15 verbleibenden Spielern und neun „Neuen“ sieht Küppers die Union für die Landesliga-Saison gut aufgestellt. Der Trainer gibt sein Amt an Jörg Halfenberg ab, macht aber als Sportlicher Leiter weiter. Nach 25 Jahren Trainertätigkeit hat sich Küppers „ein Jahr Pause“ auferlegt.

Zwischen Platz vier und sechs

Mike Schmalenberg wird auch in der kommenden Saison beim FC Wegberg-Beeck an der Seitenlinie stehen. Die „Kleeblätter“ gastieren am letzten Spieltag beim starken Tabellenzweiten SSV Merten (Sonntag, 15 Uhr), den sie am letzten Spieltag der Hinrunde noch 3:0 besiegt hatten. Lange duellierten sich Beeck und Merten um Platz zwei, den der SSV mit nun 57 Punkten vor dem Siegburger SV (55) verteidigen möchte. Die Beecker, aktuell auf Platz fünf, hatten nach einer starken Phase zu Beginn der Rückrunde im Mai einige Spiele verloren und können – je nach den Ergebnissen der Konkurrenten Königsdorf und Frechen (alle 48 Zähler) zwischen Platz vier und sechs „einlaufen“.

Die Personalplanungen in Beeck sind schon zum großen Teil abgeschlossen. 14 Akteure plus Nachwuchskeeper Silver van der Ark bleiben bisher, dazu kommen bisher vier Neuverpflichtungen. „Mit ein, zwei weiteren Spielern sind die Gespräche auf der Zielgeraden“, so Mike Schmalenberg. Leo Mirgartz (Fortuna Düsseldorf II), Adrijan Behrami, Maurice Heinrichs, Alessio Tafa (VfB Homberg), Maurits Kerkman (Vikt. Birkesdorf), Pablo Ramm (TSV Meerbusch), Denis Massold und Francisco San José Justo sowie die Keeper Justin Strauch und Stefan Jakimovski verlassen das Waldstadion.

„Ich erwarte, dass die Mannschaft alles für einen versöhnlichen Saisonabschluss tut. In den vergangenen Wochen war die Leistung nicht so konstant, wie man das gerne hätte. Wir waren in den Spielen sehr schwankend, von sehr guten Spielphasen bis hin zu nicht in die Zweikämpfe zu finden“, sagt der Beecker Coach. „Wir müssen die Konzentration und Leistung noch einmal hochfahren, sonst kann das in Merten auch böse ausgehen. Ein versöhnliches Ende ist wichtig und sollte Antrieb genug sein.“ Timo Braun wird rotgesperrt (drei Spiele) fehlen.

Sensationelle Aufholjagd

Der VfL Vichttal hat eine fantastische Rückrunde gespielt. Mit nur elf Zählern hatte das Team vom Dörenberg auf dem letzten Tabellenplatz überwintert, dann eine sensationelle Aufholjagd mit neun Siegen in Folge gestartet und schon im Mai vorzeitig den Klassenerhalt gesichert. Danach schien ein wenig die Luft raus, mit zwei Niederlagen blieb es bei bisher 27 Punkten in der Rückrunde, was aktuell immer noch das viertbeste Ergebnis ist. Im letzten Heimspiel gegen den als Absteiger feststehenden BV Bonn-Endenich will sich das Team von Andi Avramovic am Sonntag (15.30 Uhr) mit einem Sieg in die Pause verabschieden.

Beim VfL ist man noch in den letzten Planungen, auf jeden Fall soll der Kader wieder auf 26 Spieler begrenzt werden, sechs neue wurden bereits verpflichtet. Entsprechend hoch wird nach dem letzten Saisonspiel die Zahl der Abgänge sein. „In der vergangenen Saison haben wir aus diversen Gründen einige Wunschspieler nicht bekommen, daher wird es jetzt eine etwas größere Fluktuation geben“, erläutert Avramovic. Sein Team steht mit 38 Punkten auf Tabellenplatz acht, „und den wollen wir auch verteidigen und im oberen Tableau bleiben“, unterstreicht der VfL-Coach. Mit aktuell 36 Punkten könnte nur Porz, das den abstiegsgefährdeten FC Hürth zu Gast hat, gefährlich werden.

„Es gibt am letzten Spieltag schon noch ein paar Parameter, die das Ganze interessant machen. Wir möchten gern die 40-Punkte-Marke überspringen“, so Avramovic, was zugleich alleine 30 Zähler in der Rückrunde bedeuten würde. „Zudem möchten wir die Saison mit einem Dreier beenden, denn mit einem Dreier feiert es sich nachher schöner mit den Fans.“

