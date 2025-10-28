Warum das Formtief von Fortunas U23 nicht nur sportlicher Natur ist

Ein Muster, das sich bereits durch die vorangegangenen Partien gezogen hatte und für eine ziemlich ernüchternde Bilanz nach den jüngsten sechs Spielen sorgte: Nur gegen die U21 des 1. FC Köln (3:3) holten die Flingerner einen Punkt, und auch das Torverhältnis von 6:18 spricht Bände. Zwar spielten die Düsseldorfer gegen Köln eine gute erste Hälfte, hatten gegen die U23 von Borussia Dortmund (0:2) einfach nicht das nötige Torglück und mussten in Wiedenbrück (2:5) mit einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung leben. Doch unterm Strich jagen sie sowohl defensiv als auch offensiv den eigenen Ansprüchen hinterher.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die U23 personell seit Wochen immens angeschlagen ist. Gegen Paderborn trat sie mit einem 17-Mann-Kader inklusive zweier Spieler aus der U19 an, und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Unter der Woche hatten zudem fünf „Zwote“-Akteure bei den Profis trainiert, sodass der eigene Kreis an Spielern noch einmal schrumpfte – wie wirkungsvoll Inhalte in dieser Konstellation übermittelt und geübt werden können, ist durchaus fraglich und erschwert die Ausgangslage für das Team um einiges.

„Die Situation ist insgesamt natürlich anspruchsvoll. Wir tun uns auf dem Platz schwer, aber die Begleitumstände personeller Art sind auch nicht ganz von der Hand zu weisen“, resümierte Langeneke. „Die Situation ist aber so, wie sie ist. Wir werden weiter daran arbeiten, wir stellen uns dem Ganzen und schauen, dass wir dann am nächsten Sonntag in Siegen vielleicht etwas zählbares mitnehmen.“ Zuletzt gastierte die „Zwote“ im April vor acht Jahren im Leimbachstadion – der 3:0-Sieg bescherte ihr damals die Wende, die sie vor dem Abstieg bewahrte.