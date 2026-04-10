Warum das Duell in Bottrop für den SV Budberg zum Charaktertest wird

Der VfB Bottrop wird daher trotz anhaltender Krise als gefährlicher Gegner eingeschätzt: „Sie werden unabhängig von den letzten Ergebnissen zur Attacke blasen, um noch mal in die Spur zu finden. Wir stellen uns auf die bestmögliche Bottroper Mannschaft ein – die Qualität ist da“, sagt Willke, bei dem die Vorfreude langsam steigt. „Wir wollen beweisen, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben.“

Vor der kniffligsten Entscheidung steht der Trainer in der Innenverteidigung. Sowohl Terfloth und Beerenberg als auch Devin Warnke, Laurin Severith, Kapitän Jan Luca Häselhoff brachten dort zuletzt gute Leistungen.