Warum das Duell in Bottrop für den SV Budberg zum Charaktertest wird

Wenn der SV Budberg am Sonntag um 15.15 Uhr im Jahnstadion beim Tabellensechsten VfB Bottrop antritt, geht es auch um die nächste Standortbestimmung im Aufstiegsrennen der Landesliga. Nach der 80-Jahre-Jubiläumsgala samt 7:0-Kantersieg gegen den VfB-Stadtnachbarn Rhenania Bottrop wartet auf den Spitzenreiter nun direkt die nächste Aufgabe gegen einen Revierklub, diesmal allerdings deutlich anspruchsvoller. Und wie sieht es jetzt eigentlich mit der Aufstiegsregelung aus?
Die Verfolger ESC Rellinghausen und SV Scherpenberg, noch immer ein Spiel weniger, legen schon am Freitagabend vor. Der Kampf um die ersten drei Tabellenplätze bleibt auch vor dem 27. Spieltag enorm spannend. Die Ausgangslage ist klar geregelt, aber noch nicht endgültig in Stein gemeißelt. Sicher ist: Der Meister steigt direkt in die Oberliga Niederrhein auf. Dahinter wird es komplizierter.
Ob der Tabellenzweite Mitte Juni an den Entscheidungsspielen gegen den Vize-Meister der Parallelgruppe 1 antreten darf, hängt von der Situation in der Regionalliga West ab. Bei nur einem Niederrhein-Absteiger wäre die Relegation sicher, bei zweien gäbe es keine. Aktuell stehen mit der SSVg Velbert und dem Wuppertaler SV jedoch betroffene Klubs unter dem Strich. Laut den Durchführungsbestimmungen des Fußball-Verbandes Niederrhein gilt in allen Spielklassen im Übrigen der direkte Vergleich vor dem Torverhältnis.
Budbergs Trainer Tim Wilke sieht die Partie in Bottrop völlig losgelöst von allen Rechenspielen. „Unabhängig von der Tabellensituation ist das ein Spiel, das für sich steht“, sagt er. Die Rheinberger wollen zeigen, warum sie eine Topmannschaft sind. Denn gerade in den Spitzenspielen hakte es bislang: Alle vier Duelle gegen direkte Konkurrenten gingen verloren – zuletzt zum zweiten Mal gegen Scherpenberg, davor auch in Mintard sowie gegen Rellinghausen und Bottrop.
In der Hinrunde setzte es gegen den VfB eine wilde 3:5-Niederlage, geprägt von einer schwachen ersten Hälfte und zu vielen individuellen Fehlern. „Da sind wir abgewatscht worden. Die Rückrunde zeigt aber, dass wir einen Reifeprozess durchlaufen haben, vor allem in der defensiven Stabilität. Das wollen wir jetzt bestätigen“, so Wilke.
Die personelle Lage hat sich im Vergleich zum Osterwochenende deutlich entspannt. Mehrere Urlauber sind zurück, der Kader ist nahezu komplett: Florian Mordt, Tim Beerenberg, Benedict Vana und Mike Terfloth sind wieder dabei, ebenso wie Ole Egging nach seiner abgesessenen Gelbsperre.
Bei Felix Weyhofen, der nach seinem Muskelfaserriss schon wieder mit dem Team trainierte, steht am Freitagabend im Abschlusstraining der letzte Belastungscheck an. Einzig Jeremy Umberg fehlt weiterhin wegen einer leichten Meniskusverletzung. Den vier Stammspielern Alessandro Hochbaum, Lennart Hahn, Oliver Nowak und Fynn Eckhardt droht die fünfte Verwarnung. Davon bremsen lassen möchte sich der Coach nicht. Der 50-Jährige schätzt den langwöchigen Tabellenführer, der im neuen Jahr noch keinen einzigen Punkt einfahren konnte.
Der VfB Bottrop wird daher trotz anhaltender Krise als gefährlicher Gegner eingeschätzt: „Sie werden unabhängig von den letzten Ergebnissen zur Attacke blasen, um noch mal in die Spur zu finden. Wir stellen uns auf die bestmögliche Bottroper Mannschaft ein – die Qualität ist da“, sagt Willke, bei dem die Vorfreude langsam steigt. „Wir wollen beweisen, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben.“
Vor der kniffligsten Entscheidung steht der Trainer in der Innenverteidigung. Sowohl Terfloth und Beerenberg als auch Devin Warnke, Laurin Severith, Kapitän Jan Luca Häselhoff brachten dort zuletzt gute Leistungen.