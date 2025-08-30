 2025-08-28T05:22:00.927Z

Beim VfL Tönisberg stehen die Flutlichter im Fokus.
Beim VfL Tönisberg stehen die Flutlichter im Fokus. – Foto: Jens Terhardt

Warum das Bezirksliga-Topspiel abgebrochen wurde

Wenige Minuten vor dem Abpfiff wurde das Bezirksliga-Topspiel zwischen VfL Tönisberg und Sportfreunde Neuwerk abgebrochen.

Am 3. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3, stand unter Flutlicht das Topspiel zwischen dem VfL Tönisberg und Sportfreunde Neuwerk an. Die Gäste hofften schon auf den Sieg, als die Partie von Schiedsrichter Serkan Piricek abgebrochen wurde.

Neuwerk ging nach einer guten Stunde durch Dominik Klouth in Führung und stand auch in der Folge kurz vor dem dritten Sieg im dritten Spiel. Die Führung hielt bis in die Nachspielzeit, die sieben Minuten dauern sollte, doch in der 94. Minute gingen plötzlich die Flutlichter aus. Es soll nicht mehr möglich gewesen, die Flutlichter anzuschalten, deshalb wurde die Partie kurz vor dem Ende durch den Schiedsrichter abgebrochen.

Neuer Tabellenführung am Samstag oder Sonntag wahrscheinlich

Das Sportgericht muss sich nun mit dem Fall auseinandersetzen. Eine Wiederholung der Partie scheint nicht unwahrscheinlich, schließlich hätte der VfL Tönisberg, der ab Minute 78 nach einer Ampelkarte für Neuwerk in Überzahl spielte, bei diesem knappen Spielstand noch ausgleichen können. Eine Entscheidung wird zeitnah erwartet.

Weil es in Tönisberg erstmal keine Punkte gegeben hat, kann die SpVg Odenkirchen schon am Samstag die Tabellenführung übernehmen. Gegen den CSV Marathon Krefeld reicht ein Punkt, allerdings lauern auch die Gäste auf den Sonnenplatz, der mit einem Sieg erreicht wäre.

Die weiteren Partien des 3. Spieltags der Bezirksliga 3

3. Spieltag
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr VfL Tönisberg - Sportfreunde Neuwerk --- abgebrochen
Sa., 30.08.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - CSV Marathon Krefeld
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Lürrip - DJK Fortuna Dilkrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - TuS Wickrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TSV Krefeld-Bockum
So., 31.08.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - VfR Krefeld-Fischeln
So., 31.08.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - OSV Meerbusch
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - TuRa Brüggen

