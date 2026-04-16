Warum das Aufstiegsrennen in der Kreisliga B Moers jetzt hochkocht Im Aufstiegsrennen der Kreisliga B spitzt sich die Lage zu. Mehrere Teams haben noch sehr gute Chancen. Ausgerechnet jetzt steigt das Topspiel zwischen dem TuS Borth und dem MSV Moers. Dietmar Hirsch, Trainer des MSV Duisburg, schaut auch genau hin. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Borth steht vor einem Top-Spiel gegen den MSV Moers – Foto: Ulrich Laakmann

Das Aufstiegsrennen in der Kreisliga B Moers spitzt sich zu und liefert am Sonntag um 15 Uhr den nächsten Höhepunkt: Der Tabellenzweite TuS Borth empfängt den frisch gebackenen Aufsteiger und Spitzenreiter MSV Moers zum Topspiel. Die Vorfreude auf das Duell ist schon jetzt enorm groß. Wie ist die Ausgangslage, was sagen Trainer und Spieler – und wie sieht es bei den anderen Teams mit Aufstiegschancen aus?

TuS Borth im Höhenflug: Heimstärke, Torpower und starke Rückrunde Der TuS Borth ist zuhause noch ohne Punktverlust, stellt mit 129 Toren die beste Offensive der Liga und geht als Tabellenzweiter mit ordentlich Selbstvertrauen in die Crunchtime. Denn es warten noch viele direkte Duelle gegen die Konkurrenz im Aufstiegskampf. Alle zehn Rückrundenspiele wurden nach einer inkonstanten Hinrunde gewonnen. Beim jüngsten 8:2-Auswärtssieg beim SV Haesen-Hochheide schaute sogar MSV-Trainer Dietmar Hirsch seinem Schwiegersohn Martin Hirsch Weiser zu. „Wir sind gut drauf und jetzt die Gejagten. Eine Serie wird reißen. Es bleibt so oder so spannend. Für uns ist das eher Zubrot – es rechnet keiner mit uns“, sagt Borths Trainer Stefan Kuban vor dem Spiel gegen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter MSV Moers, der mit 76 Zählern einsam seine Kreise zieht. Das Erfolgsrezept liegt für den Trainer auf der Hand: Er kann personell aus dem Vollen schöpfen und auf eine hohe Fitness setzen. Die A-Jugendlichen entwickelten sich auf Anhieb zu Leistungsträgern. Für die Partie am Wochenende wurde sogar ein Schiedsrichtergespann angefragt.

MSV Moers: unbesiegt, diszipliniert und mit klaren Ambitionen Der Gegner aus Moers feierte die Rückkehr in die Kreisliga A noch gebührend bis in die frühen Morgenstunden. Oguzhan Alemdar, Mittelfeldmann und erster Vorsitzender in Personalunion, verfolgt mit seinem Team noch ein Ziel: die Meisterschaft. Die Saison der Meerbecker ist bislang beeindruckend: keine Niederlage, kein einziger Platzverweis – ein Ausdruck von Qualität und Disziplin. Um mittelfristig noch höher hinauszukommen, schärft der MSV Moers derzeit sämtliche Strukturen. Die mündliche Zusage eines weiteren „sehr guten Spielers“ liegt bereits vor. „Andere müssen wir aufgrund von Gehaltsvorstellungen leider ablehnen, da wir uns als Sozialprojekt verstehen“, sagt Routinier Alemdar. Mitten im Aufstiegsrennen mischt auch der Tabellenvierte SV Budberg III weiter kräftig mit – und das als eigentlicher Außenseiter. „Uns hatte keiner auf der Rechnung, wir selbst auch nicht. Wir würden natürlich hochgehen, irgendwann auf jeden Fall, aber es ist noch kein Muss“, sagt Coach Thorsten Feß. Der 40-Jährige schnürte bis Sommer selbst noch seine Fußballschuhe und bildet gemeinsam mit Helge Coerdt und Spielertrainer Tim Pacynski ein gleichberechtigtes Trainertrio.