Warum Danny Rankl zum FC Neukrichen-Vluyn wechselt

Danny Rankl möchte in der zweiten Saisonhälfte seine Tore für den FC Neukirchen-Vluyn schießen. Der 36-jährige Stürmer wechselt aus dem aufgelösten Landesliga-Kader des GSV Moers zum Bezirksliga-Achten. „Ich habe dem FC Neukirchen-Vluyn am Sonntag endgültig zugesagt“, sagte der Rheinberger auf Nachfrage. Rankl, der unter anderem für den VfB Homberg in der Regionalliga auflief, gehört mit 151 Treffern zu den erfolgreichsten Torschützen der Oberliga Niederrhein.
Am Dienstag wird der Angreifer beim FC Neukirchen-Vluyn „voll ins Training“ einsteigen. „Nach dem bitteren wie überraschenden Aus in Moers habe ich für mich überlegt, ob und wie ich weiterspielen möchte. Für einen Fußballer in meinem Alter bin ich fit und will meine Karriere noch nicht beenden“, so Rankl, dem auch Anfragen von Landesliga-Klubs aus anderen Fußball-Kreisen vorlagen.
„Ich wollte aber zu einem Verein in der Nähe wechseln, da ich vor zwei Jahren Papa geworden bin. Die Gespräche in Neukirchen-Vluyn mit dem Trainer und der Sportlichen Leistung haben mich letztlich überzeugt.“ Rankl gab seine Zusage bei dem ambitionierten Bezirksligisten zunächst bis Saisonende. Auch Mittelfeldakteur Lukas Koch, sein Teamkollege beim GSV Moers bis zur Winterpause, schließt sich dem FCNV an.
Auf die Frage, ob er nochmals zum SV Millingen, wo seine Karriere losging, auflaufen werde, hielt sich der Angreifer zurück: „Das ist im Moment kein Thema.“
