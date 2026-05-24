Warum Daniel Rey Alonso Trainer von TuRu Düsseldorf wird

Nach dem Abstieg aus der Landesliga beginnt bei TuRU Düsseldorf ein neuer Abschnitt. Daniel Rey Alonso, der den Verein seit Jahren kennt und selbst lange auf dem Platz stand, übernimmt das Traineramt. Dafür beendet er seine aktive Laufbahn - zumindest im Grundsatz. Denn ganz ausschließen will er nicht, dass er im Notfall noch einmal selbst eingreifen muss. Klar ist aber: Der Fokus liegt ab sofort auf der Arbeit an der Seitenlinie.
In insgesamt drei Teilen spricht Daniel Rey Alonso mit FuPa Niederrhein über seine neue Aufgabe.
Für Rey Alonso war die Anfrage kein klassischer Moment, in dem er lange über Vor- und Nachteile nachdenken musste. Vielmehr habe sich die Lösung aus der Situation heraus entwickelt. Der Verein stand nach dem Abstieg vor einem Neustart, der bisherige Trainer Francisco Carrasco hörte auf, und im Kader drohte Bewegung. „Es hat sich mehr oder weniger ergeben, weil wir gesagt haben, dass das wahrscheinlich die beste Lösung ist“, erklärt Rey Alonso. Die Spieler würden ihn kennen, zudem habe er Carrasco bereits einige Male krankheits- oder urlaubsbedingt vertreten. „Dann ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Mein Ziel war es sowieso, Trainer zu werden - und auch höher zu kommen. Dann hat sich das ergeben, dass es das Beste für den Verein ist.“
Rey Alonso betont dabei nicht nur die sportliche Komponente. Auch die Rahmenbedingungen bei TuRU spielten eine Rolle. Der neue Trainer spricht offen darüber, dass es für den Verein eine praktikable Lösung sein müsse - sportlich, menschlich, aber auch finanziell. Gerade deshalb verweist er auch auf Carrasco, dessen Einsatz für den Verein nach außen aus seiner Sicht nicht immer richtig wahrgenommen worden sei.
„Das wissen viele gar nicht, dass das Finanzielle mal ein Problem war. Man muss bedenken, dass Paco eigentlich Geld mitgebracht hat, statt Geld verdient zu haben. Das ist bei mir auch so. Wir machen das echt vom Herzen“, sagt Rey Alonso. Für ihn sei deshalb klar gewesen, dass dieser Schritt über die eigene sportliche Karriere hinausgehe. „Die Spieler haben auch gesagt, dass sie es gut finden und mitziehen wollen. Das war der Grund, zu sagen: Pass mal auf, im Sinne des Vereins, auch wenn ich gerne weitergespielt hätte, ist es eine sehr gute Lösung.“
Der neue Trainer stellt dabei auch eine Sache klar: Ganz neu ist TuRU für ihn nicht - und seine Verbindung zum Verein reicht weiter zurück als nur bis zu seiner jüngsten Station. Er habe bereits 2009 an der Feuerbachstraße gespielt, später sei er 2012 noch einmal zurückgekehrt, ehe es ihn unter anderem zum 1. FC Bocholt und zu den Sportfreunden Baumberg zog. Seit 2018 war er wieder bei TuRU, damals unter Samir Sisic, den er bereits aus der Jugend kannte.
Dass er überhaupt so lange auf diesem Niveau spielen konnte, war für Rey Alonso nicht selbstverständlich. „Ich hatte immer sehr schwer mit Verletzungen zu kämpfen, schwere Knieverletzungen“, sagt er. Umso mehr schmerzt ihn der Abschied vom aktiven Fußball. „Ich beende meine aktive Laufbahn mit schwerem Herzen. Ich hätte sehr, sehr gerne weitergespielt. Ich gehe aber mal davon aus, dass ich aus Erfahrung in den letzten Jahren kein Problem hätte, noch zu spielen, wenn Not am Mann ist. Das passiert immer im Fußball, das ist in den letzten Jahren auch passiert.“
Der entscheidende Moment sei schließlich der Abstieg gewesen. Dazu kam Carrascos Abschied, der im Umfeld der Mannschaft offenbar viel ausgelöst hat. Rey Alonso beschreibt die Situation als einen Punkt, an dem jemand Verantwortung übernehmen musste.
„Der Moment war halt: Abstieg, Paco hört leider auf. Dann wusste ich: Wie kriegen wir es hin, dass TuRU irgendwie weiter am Leben bleibt? Die Spieler hatten alle den Gedanken zu gehen, weil Paco aufgehört hat. Er hat gesagt, er hört auf, und dann löst sich alles auf. Dann habe ich mir gedacht: Vielleicht ist es die beste Lösung, dass ich das jetzt übernehme und die Leistungsträger überredet bekomme.“
Das sei ihm gelungen, findet Rey Alonso. Und genau daraus zieht er Zuversicht. Er sieht in der Mannschaft trotz des Abstiegs genügend Qualität, um in der kommenden Saison eine gute Rolle zu spielen. „Ich denke, wir haben eine Top-Mannschaft. Das sagen auch viele Konkurrenten, gegen die wir gespielt haben, wo viele Freunde und Ex-Spieler tätig sind. Viele sagen, wie oft wir in der letzten Saison eigentlich die bessere Mannschaft waren - spielerisch. Aber Pech hat uns auch begleitet.“
Rey Alonso will den Abstieg nicht schönreden. Er sagt deutlich, dass TuRU auch schlechte Spiele gemacht habe und man sonst nicht absteige. Gleichzeitig sieht er nicht alles so negativ, wie es die Tabelle am Ende ausgesagt hat. „Du machst klare Chancen nicht rein, machst hinten dumme Fehler, und das Glück ist nicht an deiner Seite. Aber ich denke: Mit der Mannschaft musst du oben mitspielen in der Bezirksliga.“
Für TuRU beginnt damit ein Neustart mit einem Trainer, der den Verein, die Kabine und die Stimmung rund um die Mannschaft sehr genau kennt. Rey Alonso weiß, dass der Rollenwechsel nicht nur formal, sondern auch menschlich anspruchsvoll wird. Doch gerade deshalb glaubt er, dass diese Lösung funktionieren kann. Weil sie nicht von außen kommt - sondern aus dem Verein selbst.
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