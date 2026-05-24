Warum Daniel Rey Alonso Trainer von TuRu Düsseldorf wird Nach dem Abstieg von TuRU Düsseldorf übernimmt Daniel Rey Alonso das Traineramt. Der langjährige Leistungsträger beendet dafür seine aktive Laufbahn - und erklärt, warum dieser Schritt für ihn und den Verein jetzt trotzdem der richtige ist. Teil 1 des FuPa-Dreiteilers. von André Nückel · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Das ist Daniel Rey-Alonso. – Foto: Carrasco

Nach dem Abstieg aus der Landesliga beginnt bei TuRU Düsseldorf ein neuer Abschnitt. Daniel Rey Alonso, der den Verein seit Jahren kennt und selbst lange auf dem Platz stand, übernimmt das Traineramt. Dafür beendet er seine aktive Laufbahn - zumindest im Grundsatz. Denn ganz ausschließen will er nicht, dass er im Notfall noch einmal selbst eingreifen muss. Klar ist aber: Der Fokus liegt ab sofort auf der Arbeit an der Seitenlinie. In insgesamt drei Teilen spricht Daniel Rey Alonso mit FuPa Niederrhein über seine neue Aufgabe.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Für Rey Alonso war die Anfrage kein klassischer Moment, in dem er lange über Vor- und Nachteile nachdenken musste. Vielmehr habe sich die Lösung aus der Situation heraus entwickelt. Der Verein stand nach dem Abstieg vor einem Neustart, der bisherige Trainer Francisco Carrasco hörte auf, und im Kader drohte Bewegung. „Es hat sich mehr oder weniger ergeben, weil wir gesagt haben, dass das wahrscheinlich die beste Lösung ist“, erklärt Rey Alonso. Die Spieler würden ihn kennen, zudem habe er Carrasco bereits einige Male krankheits- oder urlaubsbedingt vertreten. „Dann ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Mein Ziel war es sowieso, Trainer zu werden - und auch höher zu kommen. Dann hat sich das ergeben, dass es das Beste für den Verein ist.“ „Im Sinne des Vereins ist es eine sehr gute Lösung“ Rey Alonso betont dabei nicht nur die sportliche Komponente. Auch die Rahmenbedingungen bei TuRU spielten eine Rolle. Der neue Trainer spricht offen darüber, dass es für den Verein eine praktikable Lösung sein müsse - sportlich, menschlich, aber auch finanziell. Gerade deshalb verweist er auch auf Carrasco, dessen Einsatz für den Verein nach außen aus seiner Sicht nicht immer richtig wahrgenommen worden sei.

„Das wissen viele gar nicht, dass das Finanzielle mal ein Problem war. Man muss bedenken, dass Paco eigentlich Geld mitgebracht hat, statt Geld verdient zu haben. Das ist bei mir auch so. Wir machen das echt vom Herzen“, sagt Rey Alonso. Für ihn sei deshalb klar gewesen, dass dieser Schritt über die eigene sportliche Karriere hinausgehe. „Die Spieler haben auch gesagt, dass sie es gut finden und mitziehen wollen. Das war der Grund, zu sagen: Pass mal auf, im Sinne des Vereins, auch wenn ich gerne weitergespielt hätte, ist es eine sehr gute Lösung.“ Der neue Trainer stellt dabei auch eine Sache klar: Ganz neu ist TuRU für ihn nicht - und seine Verbindung zum Verein reicht weiter zurück als nur bis zu seiner jüngsten Station. Er habe bereits 2009 an der Feuerbachstraße gespielt, später sei er 2012 noch einmal zurückgekehrt, ehe es ihn unter anderem zum 1. FC Bocholt und zu den Sportfreunden Baumberg zog. Seit 2018 war er wieder bei TuRU, damals unter Samir Sisic, den er bereits aus der Jugend kannte.