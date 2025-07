Warum Carlotta Wamser Leverkusens EM-Heldin ist

Und vorne hätte Wamser Deutschland beinahe die Verlängerung und den Finaleinzug beschert. In der letzten Minute der Nachspielzeit kam sie nach einer Glanztat von Keeperin Cata Coll bei einem abgefälschten Abschluss von Klara Bühl zum Nachschuss, scheiterte aus spitzem Winkel aber an der spanischen Torfrau, die sich beeindruckend schnell wieder aufgerappelt hatte. Eine der Schlüsselszenen der Partie.

Die Enttäuschung über das Ausscheiden gegen den Weltmeister zumindest etwas mildern dürfte für Wamser das große Lob von allen Seiten für ihre starken Auftritte beim Turnier, das auch der unglückliche Platzverweis nach dem Handspiel gegen Schweden nicht trüben konnte. Bundestrainer Christian Wück bescheinigte ihr, „sensationell gut auf internationalem Niveau“ gewesen zu sein. Nun wünscht er sich, dass Wamser im Klub mehr Einsatzzeiten bekommt als zuletzt, was auch einer der Gründe für ihren Wechsel von Frankfurt nach Leverkusen in diesem Sommer war.

In der Pause, die sie als EM-Teilnehmerin nun bekommt, hat Wamser ausreichend Zeit, sich mit dem inzwischen veröffentlichten Spielplan vertraut zu Machen. Bayer 04 startet am 6. September mit einem Kracher. Das Eröffnungsspiel beim Meister FC Bayern, das live im Free-TV übertragen wird, wartet mit einer großen Kulisse in der Allianz-Arena auf. Auch das erste Heimspiel gegen Aufsteiger Union Berlin am 15. September wird im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Es ist eins der Montagsspiele der Liga.

Von den durch die Aufstockung auf 14 Teams nun 26 Spieltagen – bisher waren es 22 – werden zwei unter der Woche ausgetragen. Aus Leverkusener Sicht sind zwei Heimspiele gegen attraktive Gegner betroffen: Die Partie gegen Wamsers Ex-Team Eintracht Frankfurt am 4. Spieltag (25. September) und das Duell gegen den Liga-Rückkehrer Hamburger SV am 9. Spieltag (4. bis 6. November). Die Derbys gegen den 1. FC Köln finden Anfang November in der Domstadt und Mitte Februar in Leverkusen statt. Sowohl zum Jahresabschluss als auch zum Saisonende beschert der Spielplan dem Team von Trainer Roberto Pätzold jeweils ein Heimspiel. Unterm Gabentisch kurz vor Weihnachten liegt das Rückspiel gegen München. Und am 17. Mai ist Werder Bremen zum 26. Spieltag im Ulrich-Haberland-Stadion zu Gast.

Info Den Spielplan der Frauen-Bundesliga gibt es unter anderem unter www.dfb.de/frauen/ligen-frauen.