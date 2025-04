Warum BW Dingden, TuRa Brüggen und Grimlinghausen/Norf aufblühen

Die Saison ist jedoch noch lange und es sind weiterhin nur acht Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz für die Mannschaft von Krumradt. Im nächsten Spiel geht es für die SG gegen den Tabellenachten FC Straberg. "Es wird weiterhin schwer. Es kommen noch schwere Spiele und jeder Spieltag ist nun mal eine Herausforderung. Wir haben uns ein bisschen abgesetzt, aber es ist noch lange nichts entschieden. Unser Torverhältnis ist natürlich auch unterirdisch. Es wird bis zum Ende spannend werden und wir müssen Woche für Woche den Fokus auf den nächsten Gegner legen", sagte der Cheftrainer. In den letzten Wochen hat sein Team gezeigt was in ihnen steckt. Jedoch will sich der 56-Jährige nicht einfach auf den letzten Wochen ausruhen. "Es ist gerade eine schöne Momentaufnahme, aber nichtsdestotrotz bist du bei zwei Niederlagen nacheinander wieder unten drin", äußerte der Übungsleiter. Ob in der nächsten Begegnung die Serie weiter geführt werden kann, bleibt abzuwarten.

Rückrunde gab Dingden neue Kraft

Nach der Hinserie stand SV Blau-Weiß Dingden mit 33 Punkten auf dem dritten Rang der Tabelle. Ein Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz und vier Punkte auf den Tabellenführer waren es. In der Rückrunde drehte der SV jedoch nochmal richtig auf. In acht Partien konnte er sieben Siege holen und musste zeitgleich nur eine Niederlage verkraften. Dadurch kletterte er von dem dritten Platz auf den Ersten. Mit vier Punkten Vorsprung auf den zweiten Rang und dem direkten Duell gegen Verfolger SV Budberg hat Dingden somit den Aufstieg in eigener Hand.

"Wir spielen die letzten Spiele sehr konstant, finden gute spielerische Lösungen und wenn es mal nicht funktioniert sind wir in der Lage taktisch umzustellen. Die Mannschaft ist sehr konstant und deshalb sind wir in den letzten Spielen so erfolgreich", erklärte Cheftrainer Jürgen Stratmann. Diese Konstanz zeigt sich vor allem in der Defensivarbeit der Blau Weißen. Während man in der Hinrunde schon mit nur 23 Gegentoren in 17 Partien die zweitbeste Abwehr der Liga stellen konnte, kassierte man in der Rückrunde bisher nur fünf Tore. Somit hat Dingden die beste Defensive der Rückserie.

"Wir haben nichts Bestimmtes verändert. Wir haben uns konstant weiterentwickelt und die Mannschaft weiß jetzt wie wir gerne spielen möchten und hat sich gefestigt", sagte Stratmann. In der Hinrunde mussten die Dingender schwerwiegende Punktverluste, wie beispielsweise beim 2:2 gegen SF 97/30 Lowick hinnehmen. Da führte man mit 2:0 gegen den Abstiegskandidaten und musste sich schlussendlich trotzdem mit nur einem Zähler zufrieden geben. Auch die 7:1-Klatsche gegen VfB Bottrop war ein harter Schlag. Der SV hat sich jedoch davon erholt und in der Rückrunde sechs von sieben Spielen gewonnen. In diesen sieben Duellen konnte der Tabellenführer zudem vier mal die Null halten. Auch im vergangenen Spiel gegen den FC Kray konnte wieder einmal die Null gehalten werden. Ein weiteres Indiz für die Entwicklung der Mannschaft.

Neun Spiele sind noch in dieser Landesliga-Saison zu gehen. Erreicht hat die Mannschaft von Stratmann bisher noch nichts. Sie ist aber auf einem guten Weg den Traum vom Aufstieg in die Oberliga zu verwirklichen. "Ich hoffe dass wir uns in den letzten Spielen genauso stabil zeigen und die Entwicklung weiter fortführen, um dann die letzten Spielen positiv zu bestreiten", äußerte der Übungsleiter. Am 32. Spieltag kommt es zum Duell gegen den Konkurrenten SV Budberg. Aber zunächst müssen die Blau Weißen die anderen Gegner besiegen, um sich somit das Topspiel zu erarbeiten. In der nächsten Liga-Begegnung wartet der Viertplatzierte ESC Rellinghausen auf den Tabellenersten. Mit einem Erfolg würde Dingden weiterhin an der Tabellenspitze verweilen.

Brüggen kämpft sich in das Aufstiegsrennen

TuRa Brüggen beendete die Hinrunde mit 28 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Mit sieben Punkten Abstand auf den zweiten Platz und ganzen neun Zählern auf die Tabellenspitze schien der Aufstieg in weiter Ferne zu liegen. Jedoch zeigte sich die Mannschaft von Markus Müller in den letzten Partien von ihrer besten Seite. In der Rückrundentabelle stehen die Brüggener auf Platz eins. 22 Punkte konnten sie aus den acht Partien der Rückserie holen und sich somit auf den dritten Rang hocharbeiten. Aktuell ist TuRa punktgleich mit dem Relegationsplatz und nur zwei Punkte von der Tabellenführung entfernt. Brüggen ist mitten im Aufstiegsrennen dabei.

Die Truppe von Müller ist nun schon seit elf Liga-Partien ungeschlagen. Hinzu kommt dass die Brüggener die letzten sechs Spiele allesamt gewannen und mit 67 Toren den zweitbesten Sturm der Liga stellen. Der Übungsleiter nennt vier Punkte, die diesen Erfolg erklären: "Ich glaub das ist diese mannschaftliche Geschlossenheit gepaart mit einer individuellen Qualität und was in den letzten Wochen nochmal stark dazu gekommen ist, ist die spielerische Komponente und auch der Wille. Da können wir als Trainerteam sehr zufrieden sein, weil das predigen wir den Jungs immer." Ein Spieler, der diese individuelle Qualität besitzt, ist Nils Bonsels der auch dieses Jahr mit 20 Toren und zehn Vorlagen in 22 Spielen ein wichtiger Faktor für den Erfolg ist. Im letzten Top-Spiel gegen DJK Gnadental konnte der Torjäger sogar einen Hattrick verbuchen und somit den wichtigen Dreier gegen den Liga-Primus klar machen.

Schon die Hinserie konnte mit zwei Siegen und einem Unentschieden stark beendet werden. So mussten der Cheftrainer und sein Trainerteam keine Veränderungen vornehmen. "Wir haben nichts Bestimmtes verändert. Wir haben nur konsequent unseren Weg verfolgt, den wir zu Saisonbeginn eingeschlagen haben, als ich das Amt mit Timo Vootz und Klaus Bongartz übernommen habe. Auch als es Mitte der Hinrunde etwas holpriger war, haben wir uns nicht von unserem Weg abbringen lassen. Ich glaube auch dass uns dieser Weg stark gemacht hat", verriet der Übungsleiter. Das Beharren auf diesem Weg zu bleiben brachte TuRa bis auf den dritten Platz.

Acht Partien hat Brüggen diese Spielzeit noch zu absolvieren. Die nächsten Begegnungen haben es in sich für den Drittplatzierten. Am nächsten Spieltag wartet der fünftplatzierten TSV Bayer Dormagen auf die Mannschaft von Müller. Danach trifft sie auf den dreizehntplatzierten SSV Grefrath 1910/24 und daraufhin auf den Tabellenersten OSV Meerbusch. Ein knackiges Programm für TuRa. Jedoch macht sich Müller nicht all zu viele Sorgen um sein Team und dessen Leistung. "Als Fußballer und Mannschaft versucht man jedes Spiel zu gewinnen. Logischerweise klappt das nicht immer. Aber wir sind mittlerweile mit so einem Selbstbewusstsein ausgestattet, dass wir uns eine gute Rolle in dieser Liga zutrauen. Natürlich wissen wir auch, dass die nächsten Spiele sehr knackig sind. Ich denke zu Ostern wissen wir wo die Reise hin geht, aber nochmals, wir sind frohen Mutes und selbstbewusst, dass wir auch sagen dass wir gut gewappnet sind für die kommenden drei Wochen."