Warum BV Wevelinghoven die Klasse hält

Der BV Wevelinghoven ist nach drei Jahren zurück in der Bezirksliga. Der Tabellenzweite der A-Liga will die Euphorie des Aufstiegs mitnehmen, um dem Abstiegskampf von Beginn an aus dem Weg zu gehen.
Trainer Markus Stupp weiß, dass seine Mannschaft in der neuen Liga eine andere Rolle spielen wird als noch in der Kreisliga A, darauf will er sein Team in der Vorbereitung einstellen. „In der Kreisliga hatten wir viel Ballbesitz, das wird sich in der Bezirksliga ändern, weshalb es wichtig sein wird, eine stabile Defensive zu haben“, erklärt Stupp.
Zudem ein straffes Fitnessprogramm auf der Tagesordnung in Wevelinghoven. „Fitness schlägt Klasse. Die Einheiten sind anstrengender als noch in der Kreisliga A. Es ist sehr wichtig, topfit zu sein, da wir mit und vor allem ohne Ball deutlich mehr laufen müssen“, meint Stupp.
Die Fortschritte sind schon zu sehen, berichtet der Coach. Die Neuzugänge wurden bereits gut integriert, zudem stimmt die Einstellung der Mannschaft. „Ich bin bisher sehr zufrieden, mit der Vorbereitung. Wir konnten auch in den Testspielen trotz des teils dünnen Kaders unsere Spielphilosophie gut umsetzten“, betont Stupp.
In den sechs Testspielen konnte der BVW drei Siege und ein Unentschieden einfahren, hinzu kamen zwei knappe Niederlagen. Auch wenn die Ergebnisse in der Vorbereitung nicht viel aussagen, war der Coach mit den spielerischen Ansätzen seiner Mannschaft sehr zufrieden. „Wir müssen uns taktisch an die neue Liga gewöhnen und anpassen. Dabei liegt der Fokus auf einer stabilen Defensive und schnellem Konterspiel. Das gelingt uns bisher sehr gut“, so der Trainer.
Das größte Problem der Wevelinghovener ist die aktuelle Kadergröße, weil die aufgrund zahlreicher Verletzungen und einiger Urlauber nicht optimal für die Sommervorbereitung ist. „Wenn alles Spieler fit sind, haben wir eine sehr starke Mannschaft. Durch die vielen Ausfälle können wir jedoch nicht in voller Stärke trainieren und testen. Daher haben wir uns auch für einen großen Kader entschieden, um alle möglichen Ausfälle auffangen zu können“, berichtet Stupp.
Der Aufsteiger konnte für die Bezirksliga acht neue Spieler verpflichten. In Ben Coenen und Ben Hamacher kamen gleich zwei Spieler aus der A-Jugend des SV Bedburdyck-Gierath. Obwohl die beiden 18-Jährigen noch in der Jugend spielen dürften, sind sie für die erste Mannschaft eingeplant. „Die beiden machen einen guten Eindruck und sind bereit für den Sprung in den Seniorenfußball“, meint Stupp.
Neben den Talenten verstärken auch erfahrene Spieler den Kader. Jan Sönke, der bereits mit Wevelinghoven in der Bezirksliga spielte, kehrt nach einem zweijährigen Auslandsaufenthalt zu seinem Heimatverein zurück. Zudem kommt der Ex-Landesligaspieler Marco Heiermann aus Kapellen. Der Verteidiger gehört jedoch zum großen Lazarett der Wevelinghovener.
„Es ist wichtig, dass wir uns auf und neben dem Platz gut verstehen, daher hatten wir im Laufe der Vorbereitung schon mehrere Mannschaftsabende, um uns untereinander besser kennenzulernen“, berichtet der Coach.
Das große Ziel des Aufsteigers ist es, die Klasse zu halten. Dabei will sich Stupp mit seiner Mannschaft möglichst großen Abstand zum Tabellenkeller halten. „Wir wollen den Abstiegskampf von Beginn an so weit fernhalten wie möglich, damit wir im Saisonendspurt nicht mehr zittern müssen“, meint Stupp. Trotz der großen Herausforderung für den Aufsteiger hat der Coach auch vor den Aufstiegsfavoriten keine Angst. „Wir wollen jeden Gegner ärgern und auch den Topmannschaften Punkte klauen. Ich habe großes Vertrauen in meine Mannschaft und bin überzeugt, dass wir die Liga halten werden“, betont der Coach.