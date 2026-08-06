Warum BV Wevelinghoven die Klasse hält

„Es ist wichtig, dass wir uns auf und neben dem Platz gut verstehen, daher hatten wir im Laufe der Vorbereitung schon mehrere Mannschaftsabende, um uns untereinander besser kennenzulernen“, berichtet der Coach.

Was ist drin in der kommenden Saison?

Das große Ziel des Aufsteigers ist es, die Klasse zu halten. Dabei will sich Stupp mit seiner Mannschaft möglichst großen Abstand zum Tabellenkeller halten. „Wir wollen den Abstiegskampf von Beginn an so weit fernhalten wie möglich, damit wir im Saisonendspurt nicht mehr zittern müssen“, meint Stupp. Trotz der großen Herausforderung für den Aufsteiger hat der Coach auch vor den Aufstiegsfavoriten keine Angst. „Wir wollen jeden Gegner ärgern und auch den Topmannschaften Punkte klauen. Ich habe großes Vertrauen in meine Mannschaft und bin überzeugt, dass wir die Liga halten werden“, betont der Coach.