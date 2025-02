Warum Budberg einen Dämpfer kassiert

Wie die erste Mannschaft in der Landesliga hat auch die Reserve des SV Budberg in der Kreisliga A Moers am Sonntag einen klassischen Fehlstart ins neue Fußballjahr hingelegt. Die Mannschaft von Ulf Deutz und Thomas Kehrmann kann sich die Tabellenführung nach der überraschenden 3:4-Niederlage beim FC Rumeln-Kaldenhausen vorerst nicht mehr aus eigener Kraft zurückerobern. Der einzige Winterneuzugang war beim Auftakt nicht dabei, die Gespräche über die Zukunft des Trainerduos stehen noch an.

Es war erste die dritte Saison-Niederlage und eine, die besonders schmerzte. Die 3:4-Pleite (1:2) beim Neuling und Abstiegskandidaten FC Rumeln-Kaldenhausen sorgte für einen herben Dämpfer in der Mission Doppel-Aufstieg. Kerem Akcay brachte die Duisburger früh in Führung (6.). Nach dem Ausgleich von Kevin Carrion Torrejon (17.) nutzte Leon Ibishi einen individuellen Fehler der Budberger zum 2:1-Pausenstand (36.).

Schlechteste Saisonleistung

Ausgerechnet zum Re-Start legte der SVB nicht die nötige Aggressivität an den Tag, die die Mannschaft speziell in der Hinrunde so sehr ausgezeichnet hatte. Für Ulf Deutz kam der Ausrutscher nach der ordentlichen Vorbereitung ein Stück weit überraschend. „Unsere Fehler wurden eiskalt ausgenutzt. Insgesamt war es eine verdiente Niederlage und unser schlechtestes Saisonspiel“, ärgerte sich der Trainer.

Fehlschuss zur richtigen Zeit?

Der Patzer machte sich sofort in der Tabelle bemerkbar. Platz eins gehörte schon vor dem Spieltag dem VfB Homberg II, der den SV Haesen-Hochheide mit 4:0 nach Hause schickte und bei einem Spiel mehr nun fünf Punkte vor den Budbergern liegt. Auch der ESV Hohenbudberg erledigte seine Hausaufgaben gegen den VfL Rheinhausen (4:1) und ist bis auf einen Zähler herangerückt.

Deutz sprach im Aufstiegsrennen von einem nun verbrauchten Fehlschluss. „Das darf uns kein zweites Mal passieren. Nach so einem Spiel kannst du nicht entspannt sein. Es war sehr nervenaufreibend und so erst mal nicht zu erklären.“

Neuzugang und Trainerzukunft

Mit Marco Härtner verpflichtete der Tabellenzweite im Winter noch einen Neuzugang. Der 32-jährige Mittelfeldmann kommt vom TSV Wachtendonk-Wankum und bestritt in der Hinrunde vier Bezirksliga-Spiele. Härtner zog aus familiären Gründen nach Budberg und fand so den Weg an die Raiffeisenstraße. Den Auftakt verpasste er wegen einer starken Erkältung.

In Sachen Spielerzusagen und Trainerverlängerungen mit Blick auf die neue Saison gibt es derweil noch keine Neuigkeiten. Die Signale seien positiv. „Aber das hat überhaupt keine Eile“, stellt Übungsleiter Deutz klar.

Derby und Topspiel

Der Coach muss den Fehlstart schnell abhaken, denn es steht direkt eine Englische Woche an. Am Mittwochabend (19.30 Uhr) steigt das am 2. Februar ausgefallene, nachgeholte Derby beim abgeschlagenen Schlusslicht SV Orsoy. Am Sonntag um 13 Uhr, vor dem Landesliga-Lokalduell der Mannschaft von Tim Wilke gegen den GSV Moers, findet dann das Spitzenduell gegen den Mitkonkurrenten aus Hohenbudberg statt. Im Hinspiel verspielten die Budberger dort eine 2:0-Führung (2:2).