Warum Borussia eine Hoffnung für den deutschen Frauenfußball ist

Im Herbst ruft der Deutsche Fußball-Bund (DFB) regelmäßig die Jugend-Nationalteams der Frauen zusammen. Unter anderem absolvierte die U19 kürzlich zwei Länderspiele in Spanien; die U17 traf sich für eine Woche am DFB-Campus in Frankfurt. Im November reist nun die U16 zu einer Länderspielreise nach Italien, während die U15 an einem Entwicklungsturnier in England teilnimmt. Wer sich die einzelnen U-Nationalkader genauer anschaut, entdeckt überraschend oft Talente von Borussia Mönchengladbach. Insgesamt neun Spielerinnen der Borussia gehören aktuell zum Kreis der Jugend-Nationalmannschaften – entweder als Kadermitglied oder auf der Abrufliste.