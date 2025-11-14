Warum Borussia eine Hoffnung für den deutschen Frauenfußball ist

Dass die weibliche Nachwuchsarbeit ein grundsätzliches Thema in Fußball-Deutschland ist, hat nicht zuletzt Bundestrainer Christian Wück deutlich gemacht. „Wir müssen darauf achten, die Talentförderung auf die nächste Stufe zu heben“, sagte Wück nach dem Halbfinal-Aus bei der EM. Gefordert seien für ihn alle, der Verband sowie die Vereine. Borussia ist dafür mit seinen Möglichkeiten als positives Beispiel anzusehen – und entwickelt womöglich aktuell einige Nationalspielerinnen von morgen.

Schäfer ist entschlossen, die Nachwuchsarbeit im Verein weiter voranzutreiben. Der DFB erkannte im Vorjahr die ersten sechs Leistungs- und Talentförderzentren im deutschen Frauenfußball an. Die Anforderungen dafür sind in Bereichen wie Training, Personal und medizinischer Betreuung hoch – Schäfer möchte diese jedoch langfristig auch bei Borussia etablieren. Mittelfristig soll die weibliche Nachwuchsarbeit den Stempel „Talentförderzentrum“ erhalten, später die Aufwertung zum „Leistungsförderzentrum“. Schäfer hält beides für realistisch. „Dieses Thema ist Teil eines Gesamtkonzeptes, das wir langfristig umsetzen wollen“, sagt sie.