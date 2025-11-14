 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Die Frauen von Borussia sind in der 2. Bundesliga oben mit dabei.
Die Frauen von Borussia sind in der 2. Bundesliga oben mit dabei. – Foto: Roland Schäfer | #inkogni

Warum Borussia eine Hoffnung für den deutschen Frauenfußball ist

Bei den Jugend-Nationalspielerinnen gehört Borussia Mönchengladbach inzwischen zu den Top-Adressen im deutschen Frauenfußball. Für die Zukunft verfolgt Borussias Frauen-Koordinatoren Tanja Schäfer ambitionierte Ziele. Ob der Verein langfristig von der guten Jugendarbeit profitiert, ist hingegen fraglich.

Verlinkte Inhalte

2. Frauen-Bundesliga
Borussia MG

Im Herbst ruft der Deutsche Fußball-Bund (DFB) regelmäßig die Jugend-Nationalteams der Frauen zusammen. Unter anderem absolvierte die U19 kürzlich zwei Länderspiele in Spanien; die U17 traf sich für eine Woche am DFB-Campus in Frankfurt. Im November reist nun die U16 zu einer Länderspielreise nach Italien, während die U15 an einem Entwicklungsturnier in England teilnimmt. Wer sich die einzelnen U-Nationalkader genauer anschaut, entdeckt überraschend oft Talente von Borussia Mönchengladbach. Insgesamt neun Spielerinnen der Borussia gehören aktuell zum Kreis der Jugend-Nationalmannschaften – entweder als Kadermitglied oder auf der Abrufliste.

Aufrufe: 014.11.2025, 08:00 Uhr
Daniel BrickweddeAutor