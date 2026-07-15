Warum beim VfR jetzt drei Trainer das Sagen haben

Riccardo Aust (links) erhält im Trainerteam Unterstützung von Johannes Liebmann (mittig) und Mike Gottschalk (rechts). – Foto: © VfR / Foto-Collage

Doch die abgelaufene Saison hat auch gezeigt: Die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen, ist der richtige Weg. Mit Johannes Liebmann kehrt ein alter Bekannter nach seiner Station beim 1. FC Trogen zurück an die Seitenlinie des VfR. Ebenfalls aus Trogen kommt Mike Gottschalk zurück – künftig als spielender Co-Trainer. Gemeinsam mit Riccardo Aust bildet das Trio das neue Trainerteam, das den VfR wieder in ruhigere Tabellenregionen und perspektivisch zurück in die obere Tabellenhälfte führen möchte.

Seit der Umstrukturierung des Thüringer Ligensystems gehört der VfR Bad Lobenstein ununterbrochen der Landesklasse 1 an. 16 Jahre lang behaupteten sich die Kosteltaler auf dieser Ebene – eine Konstanz, die im Thüringer Fußball ihresgleichen sucht. Auch in der vergangenen Saison hielt diese Serie. Nach einer schwierigen Hinrunde und einem nervenaufreibenden Abstiegskampf gelang es der Mannschaft unter Trainer Riccardo Aust, das Abstiegsgespenst mit einer starken Rückrunde aus dem Kosteltal zu vertreiben.

FuPa Thüringen: Riccardo, du bekommst künftig Unterstützung an der Seitenlinie. Wie habt ihr die Aufgaben im Trainerteam verteilt? Riccardo Aust: Ich bin richtig froh, dass die beiden da sind. Für mich war es vor der neuen Saison fast noch wichtiger, das Trainerteam zu verstärken als den Kader. Johannes übernimmt die Rolle des Haupttrainers, ich bin Co-Trainer und kümmere mich vor allem um Athletik, Belastungssteuerung sowie alles rund um Fitness, Sprint- und Ausdauertraining. Johannes bringt seine Stärken im spielerischen und taktischen Bereich ein. Mike wird als spielender Co-Trainer das Bindeglied zwischen uns sein, sich unter anderem um Spielauswertungen kümmern und unsere Trainingsarbeit ergänzen. Schon in der ersten gemeinsamen Woche hat man gesehen, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert. Jeder bringt seine Stärken ein, jeder kann vom anderen lernen – das macht im Moment richtig viel Spaß.

FuPa Thüringen: Johannes, nach deiner Zeit in Trogen bist du zurück beim VfR. Wie kam es zur Rückkehr ins Kosteltal? Johannes Liebmann: Letztendlich ist der Kontakt nie abgebrochen. So eine über Jahre gewachsene Truppe, wie man sie dort vorfindet, ist hier im Umkreis fast schon einzigartig – mit vielen Fußballern aus einer Generation, die nach und nach ausstirbt. Als wir uns unterhalten haben, ob eine Rückkehr möglich ist, sind wir recht schnell übereingekommen.

FuPa Thüringen: Mike, auch du kehrst nach Bad Lobenstein zurück – diesmal allerdings mit Traineraufgaben. Wie ist das entstanden?

Mike Gottschalk: So 100 Prozent war ich gefühlt gar nicht weg. Ich habe den VfR weiterhin verfolgt und blieb mit den Leuten in Kontakt. Nichtsdestotrotz wollte ich letzten Sommer noch einmal etwas Neues ausprobieren und bin nach Trogen. Die Voraussetzungen dort waren eigentlich ziemlich gut, leider hat es am Ende aber nicht so funktioniert, wie man es sich vorher ausgemalt hatte. Für mich war bereits zu Beginn der Rückrunde klar, dass ich über den Sommer hinaus nicht in Trogen bleiben werde. Erste konkrete Gespräche für eine Rückkehr führte ich dann Anfang Mai mit Riccardo, ihn als Spieler und als Co zu unterstützen. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass man Johannes auch mit gewinnen kann, worüber ich aber sehr froh bin. Dadurch hat sich meine Rolle etwas mehr Richtung Spieler verschoben als ursprünglich geplant. Letztendlich fällt sie deshalb gar nicht so viel anders aus.

FuPa Thüringen: Ihr kennt euch alle bereits. Ist das ein Vorteil für die tägliche Arbeit?

Mike: Auf jeden Fall. Ich habe unter beiden gespielt und schätze sie sehr. Jeder hat seine Stärken, die er einbringen kann. Dadurch können wir die Schwerpunkte ideal aufteilen – ob das der athletische, spielerisch-taktische Bereich oder die Videoanalyse ist. Ich kann daher keinen Nachteil erkennen. So können wir viel detailverliebter arbeiten, was einer allein auf Dauer nicht leisten kann.

FuPa Thüringen: Johannes, welches Potenzial steckt in der Mannschaft? Wo wollt ihr ansetzen?

Johannes: Wir wollen auf jeden Fall in der Landesklasse bleiben und das Ganze nicht so spannend machen wie in der letzten Saison. Es könnte für einige Spieler das letzte Jahr sein. Deswegen geht es darum, noch einmal alle Kräfte zu bündeln, das Maximale rauszuhauen und dabei trotzdem die Freude an der Sache nie zu verlieren.

FuPa Thüringen: Riccardo, welche Lehren nehmt ihr aus der vergangenen Saison mit?Riccardo: Mit der Rückrunde können wir grundsätzlich zufrieden sein. Natürlich gibt es immer Dinge, die man verbessern kann. Aber so, wie die Hinrunde gelaufen ist, darf es einfach nicht noch einmal passieren. Daran müssen wir arbeiten. Gleichzeitig machen wir einen Haken hinter die letzte Saison. Wir haben den Klassenerhalt geschafft, obwohl viele Mannschaften bis zuletzt gezittert haben. Wenn wir an die Leistungen der Rückrunde anknüpfen, werden wir mit den unteren Tabellenregionen nichts zu tun haben. Ich gehe mit einem richtig guten Gefühl in die neue Saison.

FuPa Thüringen: Mike, welche Ziele setzt ihr euch gemeinsam für die kommende Spielzeit?

Mike: Ich denke, aus der letzten Saison kann man viel Kraft schöpfen. Man konnte der Drucksituation standhalten und die Saison positiv abschließen. Ziel sollte es sein, die gezeigten Leistungen aus der Rückrunde zu bestätigen und diesmal über die gesamte Saison hinweg abzurufen.