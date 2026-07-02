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Ligabericht
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Warum beim VfB Wetter eine Ära nach 36 Jahren zu Ende geht
Teaser KOL NORD/GL GI/MR: +++ 36 Jahre in Folge haben die Fußballer von der Wetschaft in der Verbands- oder Gruppenliga gespielt. In der Relegation kann der Sturz in die Kreisoberliga nicht verhindert werden +++
Wetter. 34 Punktspiele und zwei anschließende Partien in der Relegation zum Kassenerhalt gegen den RSV Büblingshausen reichten dem VfB Wetter nicht. Nach sage und schreibe 36 Jahren in Gruppen- oder Verbandsliga stieg der Gruppenligist in die Kreisoberliga-Nord ab. Selbst die Konkurrenz verdrückt das eine oder andere Tränchen.