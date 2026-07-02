Warum beim VfB Wetter eine Ära nach 36 Jahren zu Ende geht Teaser KOL NORD/GL GI/MR: +++ 36 Jahre in Folge haben die Fußballer von der Wetschaft in der Verbands- oder Gruppenliga gespielt. In der Relegation kann der Sturz in die Kreisoberliga nicht verhindert werden +++ von Redaktion · Heute, 17:42 Uhr · 0 Leser

Der letzte Rettungssprung geht ins Leere: Büblingshausens Philipp Walliser schießt Benjamin Karimi (rechts) und den VfB Wetter im Relegationsrückspiel aus der Gruppenliga. © Isabel Althof

Wetter. 34 Punktspiele und zwei anschließende Partien in der Relegation zum Kassenerhalt gegen den RSV Büblingshausen reichten dem VfB Wetter nicht. Nach sage und schreibe 36 Jahren in Gruppen- oder Verbandsliga stieg der Gruppenligist in die Kreisoberliga-Nord ab. Selbst die Konkurrenz verdrückt das eine oder andere Tränchen.