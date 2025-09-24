Warum bei diesem Kreisoberliga-Spiel das Murmeltier grüßt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Greifenstein-Beilstein. Schon vor dem Anpfiff am vergangenen Sonntag ist klar: Beim TuSpo Beilstein wird heute kein gelernter Torwart den Kasten hüten. Und doch ahnte keiner, dass die Partie gegen die SG Oberbiel zum Showdown der „Aushilfs-Keeper“ mutieren würde – und sich damit eine Kuriosität fortsetzt, die allmählich als Running Gag der Fußball-Kreisoberliga gelten darf. Denn wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen, scheint eines sicherer als lange Bälle und hitzige Zweikämpfe: Es wird ein Feldspieler ins Tor müssen – mindestens einer.