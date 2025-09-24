 2025-09-23T12:48:49.527Z

Ligabericht
Hier in gewohnter Manier als Feldspieler, gegen die SG Oberbiel aber als Torwart gefragt: Norman Schuster (r.) von Fußball-Kreisoberligist TuSpo Beilstein. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch
Hier in gewohnter Manier als Feldspieler, gegen die SG Oberbiel aber als Torwart gefragt: Norman Schuster (r.) von Fußball-Kreisoberligist TuSpo Beilstein. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch

Warum bei diesem Kreisoberliga-Spiel das Murmeltier grüßt

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga müssen beim Spiel SG Oberbiel gegen TuSpo Beilstein zwei Feldspieler ins Tor – nicht zum ersten Mal, wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen +++

Verlinkte Inhalte

KOL West
Oberbiel
TuSpo Nassau Beilstein

Greifenstein-Beilstein. Schon vor dem Anpfiff am vergangenen Sonntag ist klar: Beim TuSpo Beilstein wird heute kein gelernter Torwart den Kasten hüten. Und doch ahnte keiner, dass die Partie gegen die SG Oberbiel zum Showdown der „Aushilfs-Keeper“ mutieren würde – und sich damit eine Kuriosität fortsetzt, die allmählich als Running Gag der Fußball-Kreisoberliga gelten darf. Denn wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen, scheint eines sicherer als lange Bälle und hitzige Zweikämpfe: Es wird ein Feldspieler ins Tor müssen – mindestens einer.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 024.9.2025, 09:20 Uhr
RedaktionAutor