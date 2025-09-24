Warum bei diesem Kreisoberliga-Spiel das Murmeltier grüßt

Greifenstein-Beilstein. Schon vor dem Anpfiff am vergangenen Sonntag ist klar: Beim TuSpo Beilstein wird heute kein gelernter Torwart den Kasten hüten. Und doch ahnte keiner, dass die Partie gegen die SG Oberbiel zum Showdown der „Aushilfs-Keeper“ mutieren würde – und sich damit eine Kuriosität fortsetzt, die allmählich als Running Gag der Fußball-Kreisoberliga gelten darf. Denn wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen, scheint eines sicherer als lange Bälle und hitzige Zweikämpfe: Es wird ein Feldspieler ins Tor müssen – mindestens einer.