Warum bei den Borgmanns fast jeder Vorname nach Schalke klingt

Der Torhüter stammt aus Borth-Wallach und besucht aktuell die elfte Klasse der Europaschule in Rheinberg. Gemeinsam mit sechs seiner sieben Geschwister und seinen Eltern lebt er im Mehrgenerationenhaus der Großmutter. Vater Andreas arbeitete früher als Markthändler, Mutter Sandra ist als Krankenschwester bei der Caritas tätig.

Schalke-Vornamen in der Großfamilie: Farfan, Neuer, Raúl & Co.

Besonders außergewöhnlich: Die große Schalke-Leidenschaft spiegelt sich sogar in den Vornamen der Kinder wider, die an frühere Profis oder Vereinsgrößen erinnern. Der älteste Bruder Kevin (31), Organist und Messdiener der St.-Evermarus-Kirchengemeinde in Borth, erhielt seinen Namen zwar noch zufällig – weit bevor Kevin Kuranyi 2005 nach Gelsenkirchen wechselte. Kai Christian Guido (24) wurde nach Freistoß-Spezialist Christian Pander benannt, Jonathan Andreas (20) trägt den Namen von Andreas Möller.

Jefferson selbst verdankt seinen dem langjährigen Flügelflitzer Jefferson Farfan. Manuel erinnert an Nationaltorhüter Manuel Neuer, Josef an Ex-Präsident Josef Schnusenberg und der jüngste Borgmann – Benjamin Raúl Gonzalez (13) – wurde durch Publikumsliebling Raúl inspiriert.

Vom WhatsApp-Status zum Wechsel: So kam der Kontakt zu Borussia Veen zustande

„Darüber wird im Freundeskreis natürlich oft gesprochen“, sagt Jefferson Borgmann. Neben ihm ist nur noch Benjamin als aktiver Fußballer unterwegs – er spielt bei der JSG Alpen/Menzelen/Veen. Auch über ihn entstand letztlich der Kontakt nach Veen. „Meine Mutter hatte öfter WhatsApp-Statusbilder von Spielen drin. Dadurch wurde sein ehemaliger Jugendtrainer auf mich aufmerksam und hat mich weiterempfohlen.“

Im Krähendorf war die Geschichte schnell Gesprächsthema. Ken Klemmer, Obmann und Kapitän der Gelb-Schwarzen, erinnert sich noch gut an die ersten Gespräche. „Wir waren auf der Suche nach einem weiteren Torwart. Über unseren damaligen D-Jugend-Trainer haben wir uns getroffen und natürlich kamen auch die Themen Schalke und sein außergewöhnlicher Name auf. Er hat sich schnell für uns entschieden“, sagt Klemmer.

Torwart-Plan in Veen: behutsamer Aufbau und Spielzeit für den 17-Jährigen

Beim Probetraining habe der junge Keeper direkt einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Auch Torwarttrainer Jos Hennemann war sofort angetan. In Veen soll Borgmann nun behutsam aufgebaut werden. „Fußballerisch und menschlich passt das einfach sehr gut. Jefferson ist noch jung und muss natürlich noch viel lernen. Wir haben aber einen klaren Plan für die nächsten Jahre aufgestellt, damit er Spielzeit bekommt und sich weiterentwickeln kann“, sagt Klemmer zum nun kompletten Trio auf der Linie hinter Janek Keusemann und Matthias Huxhagen.

Torwartweg und Vorbilder: Stationen, Stärken und der Blick auf Ter Stegen und Neuer

Mit dem Fußball begann Jefferson Borgmann bereits im Alter von vier Jahren in Büderich. Danach ging es in der E-Jugend nach Moers-Kapellen, ehe er zu Beginn der B-Jugend zum VfB Homberg wechselte. Seine Stärken sieht der mitspielende Keeper vor allem im Eins-gegen-Eins und schaut sich daher auch einiges von seinen Vorbildern Marc-André ter Stegen und Manuel Neuer ab.

Die enge Verbindung zu Schalke begleitet die Familie bis heute. „Fans geworden sind wir durch unsere Eltern. Wir hatten eigentlich keine andere Wahl“, sagt der 17-Jährige. Die Borgmanns besitzen Dauerkarten und fahren mit dem Fanclub „Qua de Wick Wack“ aus Menzelen regelmäßig per Bus zu den Heimspielen des S04. Auswärtsfahrten seien wegen der eigenen Spiele für Jefferson dagegen schwieriger.

Die vergangenen Jahre mit dem Absturz in die 2. Bundesliga waren für alle sehr emotional. Umso größer ist nun die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. „Wenn sie die Spieler halten und dieses Gemeinschaftsgefühl mit den Fans bleibt, können wir die Bundesliga auf jeden Fall halten“, sagt Borgmann. „Und irgendwann darf man vielleicht auch wieder von internationalem Fußball träumen.“