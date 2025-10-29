Warum Beeck seine Teilnahme am Sparkassen-Cup absagt

Zur Begründung verweist Deuker explizit auch auf den Fall von „Landesliga-Haaland“ Niklas Valerius: Der extrem torgefährliche Stürmer, in der vergangenen Saison noch für Mittelrheinligist Teutonia Weiden aktiv, hatte sich beim Sparkassen-Cup Anfang Januar dieses Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen und ist seitdem noch nicht wieder auf die Beine gekommen – für seinen neuen Verein, Mittelrheinligist VfL Vichttal, hat der 29-Jährige noch kein Spiel bestritten. „Und man hat ja dann gesehen, was aus Weiden ohne den geworden ist“, bekräftigt Deuker – die Teutonia wäre nach einer bärenstarken Hinrunde fast noch abgestiegen.

Was bei der Absage aber auch eine Rolle spielte: Bereits am Mittwoch, 7. Januar, nimmt Beeck die Wintervorbereitung auf – die Rückrunde startet diesmal bereits am Sonntag, 22. Februar, mit dem Spiel bei der SpVg Porz. „Und gut sechs Wochen Vorbereitung möchte ich schon haben“, erläutert Deuker.

Beecks Kapitän Yannik Leersmacher versichert: „Ich stehe hinter dieser Entscheidung des Vereins.“ Dass die Absage zudem nicht für alle Zeiten gelten muss, beweist die abschließende Aussage von Tellers: „Im nächsten Jahr nehmen wir vielleicht wieder am Sparkassen-Cup teil – diesmal aber eben nicht.“