Warum Beeck seine Teilnahme am Sparkassen-Cup absagt

Wohl kein anderer hat seine Geringschätzung für Hallenfußball jemals so pointiert auf den Punkt gebracht wie Lothar Buchmann, Bundesligatrainer der 70er- und 80er-Jahre. „Fußball in der Halle – das ist so, als wenn jemand den Ärmelkanal durchschwimmen will und dafür in der Badewanne trainiert“, ätzte Buchmann, der ohnehin auch für seine ausgeprägte Ironie bekannt war.
Ob Albert Deuker, neuer Trainer des Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck, dieses Zitat kennt, ist nicht bekannt. Brüder im Geiste sind die beiden Trainer aber definitiv, was ihre Haltung zum Hallenfußball angeht. „Ich bin alles andere als ein Hallenfreund, die Verletzungsgefahr ist mir da einfach viel zu hoch“, bekräftigt der A-Schein-Inhaber. Und weil das so ist, wird der FC im kommenden Winter auch einen großen Bogen um die Halle machen. „Ja, wir haben die Teilnahme am Aachener Sparkassen-Cup auch schon abgesagt“, bestätigt Beecks Boss Werner Tellers.
An der Wegberger Hallen-Stadtmeisterschaft hatte Beeck schon länger nicht mehr teilgenommen. Nun erstreckt sich dies eben auch auf den Sparkassen-Cup – konkret auf die Heinsberger Vorrunde, die in den vergangenen Jahren stets in der Erkelenzer Karl-Fischer-Sporthalle rund um den Jahreswechsel ausgetragen worden war. Im letzten Jahr hatten die Kleeblätter da freilich auch nicht gerade Bäume ausgerissen: Den SV Helpenstein schlugen sie zwar noch mit 5:2, doch nach dem 1:8 gegen den späteren Gesamtsieger Sportfreunde Uevekoven war frühzeitig Endstation.
Zur Begründung verweist Deuker explizit auch auf den Fall von „Landesliga-Haaland“ Niklas Valerius: Der extrem torgefährliche Stürmer, in der vergangenen Saison noch für Mittelrheinligist Teutonia Weiden aktiv, hatte sich beim Sparkassen-Cup Anfang Januar dieses Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen und ist seitdem noch nicht wieder auf die Beine gekommen – für seinen neuen Verein, Mittelrheinligist VfL Vichttal, hat der 29-Jährige noch kein Spiel bestritten. „Und man hat ja dann gesehen, was aus Weiden ohne den geworden ist“, bekräftigt Deuker – die Teutonia wäre nach einer bärenstarken Hinrunde fast noch abgestiegen.
Was bei der Absage aber auch eine Rolle spielte: Bereits am Mittwoch, 7. Januar, nimmt Beeck die Wintervorbereitung auf – die Rückrunde startet diesmal bereits am Sonntag, 22. Februar, mit dem Spiel bei der SpVg Porz. „Und gut sechs Wochen Vorbereitung möchte ich schon haben“, erläutert Deuker.
Beecks Kapitän Yannik Leersmacher versichert: „Ich stehe hinter dieser Entscheidung des Vereins.“ Dass die Absage zudem nicht für alle Zeiten gelten muss, beweist die abschließende Aussage von Tellers: „Im nächsten Jahr nehmen wir vielleicht wieder am Sparkassen-Cup teil – diesmal aber eben nicht.“