Warum Beeck dieses Jahr sein Trikotsponsoring verlost Der neue Trikotsponsor ist beim FC Beeck auf ungewöhnliche Weise ermittelt worden – mittels einer Verlosung. Darin konnte sich Unternehmen gegen Zahlung eines ordentlichen Betrags beteiligen. Die Resonanz war groß. Wer den Zuschlag erhielt. von Mario Emonds · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Wer wird neuer Trikotsponsor? – Foto: Michael Schnieders

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Neuer Vorstand, neuer Trainer, eine ganz überwiegend neue Mannschaft: Der FC Wegberg-Beeck nimmt die anstehende Saison quasi runderneuert in Angriff. Passend dazu gilt das nun auch für den Trikotsponsor, nachdem in den vergangenen sechs Jahren der Schriftzug des Schmierstoffspezialisten Tributech aus Waldniel auf der Brust der FC-Kicker prangte.

Trikotsponsor wird erstmals verlost Dafür ist der Verein auf eine originelle Idee gekommen: Der Trikotsponsor wurde erstmals verlost. „Wir hatten einige Angebote, haben uns aber entschieden, da mal einen ganz neuen Weg zu beschreiten“, erläutert Vorsitzender Tim Banerjee - und bekennt, nicht selbst darauf gekommen zu sein: „Die Idee hatte unser Sponsorenbetreuer Klaus Müller.“ Die Aktion stieß auf breites Echo: Etliche Beecker Sponsoren machten mit. Gegen Zahlung eines ansehnlichen Betrags kam auch ihr Name in die Lostrommel. Einige erwarben gleich mehrere Lose. Als Losfee fungierte bei einem Sponsorenfrühstück im Stadionzelt die dortige Mitarbeiterin Bettina Giesen.

Den ersten Preis und damit das Trikotsponsoring gewann die Rath-Anhovener Firma HS - Die Autolackierer. Als Ärmelsponsor wurde Werner Tellers Straßenbau aus Waldfeucht-Haaren gezogen - also die Firma des bisherigen FC-Bosses und weiterhin bestehenden Hauptsponsors. Beim Hosensponsor fiel das Los auf die Mönchengladbacher Rechtsanwaltskanzlei von Banerjee. „Doch das wollte ich nicht. Daher habe ich mein Los wieder in die Lostrommel zurückgelegt“, sagt der 47-Jährige. Im zweiten Anlauf wurde dann die Finanzberatung Heinz Fischer aus Erkelenz gezogen.