Warum Beeck dieses Jahr sein Trikotsponsoring verlost

Neuer Vorstand, neuer Trainer, eine ganz überwiegend neue Mannschaft: Der FC Wegberg-Beeck nimmt die anstehende Saison quasi runderneuert in Angriff. Passend dazu gilt das nun auch für den Trikotsponsor, nachdem in den vergangenen sechs Jahren der Schriftzug des Schmierstoffspezialisten Tributech aus Waldniel auf der Brust der FC-Kicker prangte.
Dafür ist der Verein auf eine originelle Idee gekommen: Der Trikotsponsor wurde erstmals verlost. „Wir hatten einige Angebote, haben uns aber entschieden, da mal einen ganz neuen Weg zu beschreiten“, erläutert Vorsitzender Tim Banerjee - und bekennt, nicht selbst darauf gekommen zu sein: „Die Idee hatte unser Sponsorenbetreuer Klaus Müller.“
Die Aktion stieß auf breites Echo: Etliche Beecker Sponsoren machten mit. Gegen Zahlung eines ansehnlichen Betrags kam auch ihr Name in die Lostrommel. Einige erwarben gleich mehrere Lose. Als Losfee fungierte bei einem Sponsorenfrühstück im Stadionzelt die dortige Mitarbeiterin Bettina Giesen.
Den ersten Preis und damit das Trikotsponsoring gewann die Rath-Anhovener Firma HS - Die Autolackierer. Als Ärmelsponsor wurde Werner Tellers Straßenbau aus Waldfeucht-Haaren gezogen - also die Firma des bisherigen FC-Bosses und weiterhin bestehenden Hauptsponsors. Beim Hosensponsor fiel das Los auf die Mönchengladbacher Rechtsanwaltskanzlei von Banerjee. „Doch das wollte ich nicht. Daher habe ich mein Los wieder in die Lostrommel zurückgelegt“, sagt der 47-Jährige. Im zweiten Anlauf wurde dann die Finanzberatung Heinz Fischer aus Erkelenz gezogen.
Bei den Sponsoren wolle man auch noch weitere neue Wege gehen, kündigt Banerjee an. „Sowohl bei der Akquirierung als auch bei der Betreuung ist noch Luft nach oben“, stellt er klar. Dabei denke er zum Beispiel an einen eigenen Newsletter für die Sponsoren, in dem diese der Reihe nach vorgestellt werden. „Dazu wollen wir im Stadionzelt auch weitere Sponsorentreffen für den gegenseitigen Austausch organisieren, gerne dann auch wieder mit einem Frühstück verbunden“, sagt Beecks Vorsitzender.
Zur Geschichte der Beecker Trikotsponsoren der vergangenen 20 Jahre: Bis 2008 warb das Erkelenzer Sportartikelgeschäft Fair Sport auf der Trikotbrust. Anlässlich des Beecker DFB-Pokal-Spiels im August 2008 gegen Alemannia Aachen tat dies für die folgenden zwei Jahre der Mönchengladbacher Printmanagement-Dienstleister impress media.
Von 2010 bis 2020 warb dort Basi aus Rheydt-Giesenkirchen, die Hauptfirma des jahrzehntelangen und im Februar 2020 verstorbenen FC-Patrons Günter Stroinski. Von 2020 bis 2026 folgte die Firma Tributech.