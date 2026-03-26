Warum Baha Arslanboga kein Derbyheld sein möchte

Auf Nachfrage zu seiner Zukunft bleibt der 21-Jährige fokussiert: „Es gibt schon ein paar Angebote. Ich kann mir vorstellen, in Scherpenberg zu bleiben, möchte aber auch gerne den nächsten Schritt gehen – am liebsten gemeinsam mit meinem Bruder. Damit beschäftige ich mich aber gerade nicht. Im Fokus steht der Saison-Endspurt mit dem SV Scherpenberg.“

Die Moerser eröffnen am Freitag den 24. Landesliga-Spieltag. Ab 20 Uhr wollen die Arslanboga-Brüder mit dem SVS beim Drittletzten Hamborn 07 an die Tabellenspitze klettern. Rellinghausen und Budberg spielen erst am Sonntag.