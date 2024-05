Warum Arminia Lirich und FC Sterkrade schon aufgestiegen sind

Der vermehrte Bezirksliga-Aufstieg: Aus den 13 Fußball-Kreisen am Niederrhein steigen 18 Mannschaften in die Bezirksliga auf. Die Zahl kann sich um drei Teams erweitern, sollten Plätze in der Bezirksliga frei werden. Dann profitieren in dieser Reihenfolge die Fußballkreise Kempen-Krefeld, Oberhausen-Bottrop und Wuppertal-Niederberg. FuPa hat an dieser Stelle erklärt, warum der Fußballkreis Kempen-Krefeld als erster Kreis in dieser Reihenfolge schon den zweiten Aufstiegsplatz sicher hat .

Die Ausgangslage: Der Meister der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop steigt am Saisonende in die Bezirksliga auf - das ist fix. Der Vizemeister kann vom vermehrten Aufstieg profitieren, sollten Plätze in der Bezirksliga frei werden.

Wovon hängt der vermehrte Bezirksliga-Aufstieg ab? Der vermehrte Aufstieg in die Bezirksliga hängt davon ab, wie viele Plätze in der Bezirksliga frei sind bzw werden. Entscheidend ist immer, wie viele Mannschaften aus der Regionalliga West vom Niederrhein in die Oberliga absteigen, dann erhöhen sich oder verringern sich die Auf- und Abstiegsplätze in der Oberliga, Landesliga, Bezirksliga und folgerichtig auch Kreisliga A. Hierzu gibt es einen kompakten Überblick des Fußballverbands Niederrhein (FVN):

Besonderheit SV Straelen: Worüber die Rheinische Post und FuPa schon frühzeitig berichtet haben, hat der FVN in seiner Amtlichen Mitteilung am 12. April bestätigt: Der SV Straelen wird 2024/25 nach seinem Oberliga-Rückzug mit seiner ersten Mannschaft weder in der Landes- noch in der Bezirksliga antreten, stattdessen gibt es einen Neustart in der Kreisliga A von Kleve-Geldern. "Aus diesem Grunde steigt aus der Landesliga in dieser Spielzeit in allen fünf Fällen jeweils eine Mannschaft weniger ab", heißt es in der AM. Das bedeutet also, es steigt eine Mannschaft weniger in die Bezirksliga ab, also wird ein zusätzlicher Platz in der Bezirksliga für einen A-Ligisten frei.

Ausgangslage Regionalliga West: Weil der MSV Duisburg vor dem Abstieg aus der 3. Liga in die Regionalliga West steht (sechs Punkte Rückstand bei drei offenen Spielen), werden aus der Regionalliga vier Teams in die Oberligen absteigen. Am Niederrhein wird es wohl die SSVg Velbert erwischen (sieben Punkte Rückstand). Die U23 von Borussia Mönchengladbach hat fünf Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz 14 (SV Lippstadt). Dazu gleich mehr.

Aufstiegsfrage in der Oberliga Niederrhein: Eine weitere Variabel in der Rechnung für Oberhausen-Bottrop ist die Aufstiegsfrage in die Regionalliga. Die Sportfreunde Baumberg (Tabellenführer) und die SpVg Schonnebeck (Zweiter) verzichten auf den Aufstieg in die Regionalliga, im Rennen sind nur noch Ratingen 04/19 und der KFC Uerdingen. Beide Teams müssen mindestens Dritter werden, um aufsteigen zu dürfen. Ein Aufstieg einer Mannschaft ist wahrscheinlich, doch hat der VfB 03 Hilden als Fünfter aktuell nur fünf Punkte Rückstand auf Platz drei. Sollte Hilden Dritter werden und Ratingen und Uerdingen landen dahinter, gibt es am Niederrhein keinen Aufsteiger in die Regionalliga. Zum aktuellen Zeitpunkt sind am Niederrhein ein Aufsteiger und kein Aufsteiger also möglich.

In welchen Fällen gibt es in der Oberhausen-Bottrop zwei Bezirksliga-Aufsteiger? Jetzt beginnt das große Rechenspiel. Dafür ist der Auf- und Abstiegsplan des FVN entscheidend, den wir via Screenshot einbetten: