Warum Amine Rhaissi bei Türk Ata Spor Wetzlar angekommen ist

Wetzlar. Die wichtigste Frage vorab: Mit oder ohne „h“ – welche Schreibweise stimmt? „Mit ‚h’“, lacht Amine Rhaissi, „so steht es in meinem Ausweis. Auf fupa.de ist es richtig, auf fussball.de leider falsch“. Und was bedeuten Vor- und Nachname? „Amine kann man mit ‚gewissenhaft’ oder ‚ehrlich’ übersetzen, Rhaissi steht im Arabischen für ‚Chef’“, erklärt der Senkrechtstarter von Fußball-Gruppenligist Türk Ata Spor Wetzlar, der sich zuletzt beim 3:0-Sieg über den SC Waldgirmes U23 mit einem lupenreinen Hattrick tatsächlich zum Boss im Angriffsspiel seines Clubs aufschwang.