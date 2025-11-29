 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
Am liebsten mit Ball unterwegs: Stürmer Amine Rhaissi von Fußball-Gruppenligist Türk Ata Spor Wetzlar, der auch am kommenden Sonntag gegen die SG Naunheim/Niedergirmes wieder treffen will. © Türk Ata Spor Wetzlar
Warum Amine Rhaissi bei Türk Ata Spor Wetzlar angekommen ist

Teaser GL GI/MR: +++ Bevor Amine Rhaissi Tore für Türk Ata Spor Wetzlar schießt, liegt eine lange Reise hinter dem Fußballer aus Saudi-Arabien – mit Umwegen, aber noch mehr glücklichen Zufällen +++

Wetzlar. Die wichtigste Frage vorab: Mit oder ohne „h“ – welche Schreibweise stimmt? „Mit ‚h’“, lacht Amine Rhaissi, „so steht es in meinem Ausweis. Auf fupa.de ist es richtig, auf fussball.de leider falsch“. Und was bedeuten Vor- und Nachname? „Amine kann man mit ‚gewissenhaft’ oder ‚ehrlich’ übersetzen, Rhaissi steht im Arabischen für ‚Chef’“, erklärt der Senkrechtstarter von Fußball-Gruppenligist Türk Ata Spor Wetzlar, der sich zuletzt beim 3:0-Sieg über den SC Waldgirmes U23 mit einem lupenreinen Hattrick tatsächlich zum Boss im Angriffsspiel seines Clubs aufschwang.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

29.11.2025, 17:35 Uhr
