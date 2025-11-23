Warum am Wochenende viele Spiele ausfallen und andere nicht

Marburg-Biedenkopf. Erst regnerisch, dann kalt – das winterliche Wetter am vorletzten Novemberwochenende war dann doch des Schlechten zu viel für manchen Fußballplatz. Der Großteil der Spiele der Gruppenliga, der Kreisoberliga Nord und den Hinterländer Kreisligen wurden abgesetzt und sind überwiegend schon neu terminiert. Im Laufe des Samstags folgten weitere Absagen von Spielen, die auf Kunstrasenplätzen stattfinden sollten. Auf diesem Geläuf stellt sich bei Minusgraden die Problematik, dass die Kunstfasern hart und spröde werden und deshalb bei starker Belastung brechen können. Auch bei der Beseitigung von gefrorenem Schnee droht eine Beschädigung. Hinzu kommt die Verletzungsgefahr bei gefrorenem Platz.