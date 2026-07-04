Warum Alemannia Pfalzdorf jetzt ausgerechnet auf Lars Völpert setzt

Die Nachricht kam aus heiterem Himmel: Mitte Mai hatten die Verantwortlichen von Alemannia Pfalzdorf überraschend die Trennung von Trainer Raphael Erps zum Saisonende bekannt gegeben – nachdem sie im Februar noch die weitere Zusammenarbeit mit dem Coach verkündet hatten. Erps führte die Mannschaft schließlich zum Klassenerhalt in der Bezirksliga. Nun hat der Verein seinen Nachfolger präsentiert. Es ist ein Mann, der die Alemannia kennt wie kaum ein anderer, und nun eine völlig neue Rolle einnimmt.
Lars Völpert wird künftig auf dem Trainingsplatz und an der Seitenlinie Verantwortung übernehmen – noch mehr als bislang. Der 29-Jährige ist seit Kindheitstagen eng mit der Alemannia verbunden und trug in den vergangenen drei Spielzeiten die Kapitänsbinde der ersten Mannschaft. Seit seinem Senioren-Debüt im Jahr 2014 absolvierte er mehr als 290 Pflichtspiele im blau-weißen Trikot. Dabei erzielte der gelernte Sechser 34 Tore.
Verletzungen hatten Völpert zuletzt immer wieder ausgebremst. Dennoch stand der Defensivspieler in der vergangenen Saison noch 31 Mal für die Alemannia auf dem Platz. Das Ende seiner aktiven Laufbahn und der Wechsel auf die Trainerbank sind das Ergebnis einer sorgfältigen Abwägung. „Ich hatte ursprünglich bereits meine Zusage für eine weitere Saison als Aktiver gegeben“, sagt Völpert, der vor zwei Jahren lange an einer Achillessehnenentzündung laboriert hatte.
„Selbst während der Verletzungszeit habe ich keine Trainingseinheit verpasst. Ich war immer am Sportplatz. In der vergangenen Saison habe ich mit vielen Schmerzmitteln gespielt. Zur Rückrunde hat mein Körper dann immer mehr Probleme gemacht“, sagt Völpert. Nach Gesprächen mit seiner Familie und einigen langjährigen Weggefährten entschloss er sich schließlich, die neue Herausforderung zu übernehmen.
„Für meinen Körper ist es die richtige Entscheidung. Ich habe wahnsinnig Lust auf die neue Aufgabe und freue mich, dass mir diese Verantwortung auch ohne Trainer-Erfahrung im Seniorenbereich zugetraut wird“, sagt Völpert, der bereits mehrere Jahre die A- und B-Junioren der Alemannia trainiert hat.
Stefan Eikemper, der als Sportlicher Leiter der Alemannia bei Personalentscheidungen das letzte Wort hat, ist froh, mit Lars Völpert eine vereinsinterne Lösung gefunden zu haben. „Im Mai gestaltet sich die Trainersuche gar nicht mehr so einfach. Daher freue ich mich, Lars für die erste Mannschaft gewonnen zu haben – das Team freut sich ebenfalls“, sagt Eikemper.
Er traut Völpert zu, die Mannschaft sportlich weiterzuentwickeln – genau das hatten die Verantwortlichen bei seinem Vorgänger Raphael Erps zuletzt nicht mehr gesehen und die Trennung entsprechend begründet. „Lars ist zwar noch relativ jung, aber er ist unfassbar wissbegierig und taktisch sehr gut geschult. Seine Ansprachen sind immer auf den Punkt. Zudem kennt er den Verein in- und auswendig und hat auch zu den jungen Spielern einen sehr guten Draht“, sagt Eikemper.
Ein weiterer Pluspunkt: Sollte der Spieltagskader einmal dünn besetzt sein, könnte Völpert im Notfall noch einmal die Zähne zusammenbeißen und selbst die Fußballschuhe schnüren. Das sei zwar nicht der Plan, im äußersten Notfall aber durchaus eine Option, so Stefan Eikemper.
„Bei 15 Verletzten kann ich bestimmt noch mal einspringen“, sagt Lars Völpert mit einem Augenzwinkern. Abseits des Platzes wird er weiterhin von Torwarttrainer Jürgen Zeegers und Teammanager Gilbert Wehmen unterstützt.
Am Kader wird sich derweil kaum etwas ändern. „Im Prinzip haben wir dieselbe Mannschaft wie im vergangenen Jahr. Mit Theo Gerard von der SGE Bedburg-Hau stößt ein externer Neuzugang zu uns. Seit dieser Woche läuft die Saisonvorbereitung“, sagt Lars Völpert.