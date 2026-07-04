Warum Alemannia Pfalzdorf jetzt ausgerechnet auf Lars Völpert setzt Lars Völpert hängt nach über 290 Pflichtspielen für Alemannia Pfalzdorf die Schuhe an den Nagel und ist ab sofort Trainer. Der Kapitän musste eine schwere Entscheidung treffen. Warum der Verein ausgerechnet ihm ohne Seniorenerfahrung die Mannschaft anvertraut. von RP / Nils Hendricks · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Völpert wird Cheftrainer in Pfalzdorf – Foto: Stefan Klümpen

Die Nachricht kam aus heiterem Himmel: Mitte Mai hatten die Verantwortlichen von Alemannia Pfalzdorf überraschend die Trennung von Trainer Raphael Erps zum Saisonende bekannt gegeben – nachdem sie im Februar noch die weitere Zusammenarbeit mit dem Coach verkündet hatten. Erps führte die Mannschaft schließlich zum Klassenerhalt in der Bezirksliga. Nun hat der Verein seinen Nachfolger präsentiert. Es ist ein Mann, der die Alemannia kennt wie kaum ein anderer, und nun eine völlig neue Rolle einnimmt.

Lars Völpert wird künftig auf dem Trainingsplatz und an der Seitenlinie Verantwortung übernehmen – noch mehr als bislang. Der 29-Jährige ist seit Kindheitstagen eng mit der Alemannia verbunden und trug in den vergangenen drei Spielzeiten die Kapitänsbinde der ersten Mannschaft. Seit seinem Senioren-Debüt im Jahr 2014 absolvierte er mehr als 290 Pflichtspiele im blau-weißen Trikot. Dabei erzielte der gelernte Sechser 34 Tore. Karriereende als Spieler: Verletzungen zwingen Völpert zum Umdenken Verletzungen hatten Völpert zuletzt immer wieder ausgebremst. Dennoch stand der Defensivspieler in der vergangenen Saison noch 31 Mal für die Alemannia auf dem Platz. Das Ende seiner aktiven Laufbahn und der Wechsel auf die Trainerbank sind das Ergebnis einer sorgfältigen Abwägung. „Ich hatte ursprünglich bereits meine Zusage für eine weitere Saison als Aktiver gegeben“, sagt Völpert, der vor zwei Jahren lange an einer Achillessehnenentzündung laboriert hatte.

„Selbst während der Verletzungszeit habe ich keine Trainingseinheit verpasst. Ich war immer am Sportplatz. In der vergangenen Saison habe ich mit vielen Schmerzmitteln gespielt. Zur Rückrunde hat mein Körper dann immer mehr Probleme gemacht“, sagt Völpert. Nach Gesprächen mit seiner Familie und einigen langjährigen Weggefährten entschloss er sich schließlich, die neue Herausforderung zu übernehmen. „Für meinen Körper ist es die richtige Entscheidung. Ich habe wahnsinnig Lust auf die neue Aufgabe und freue mich, dass mir diese Verantwortung auch ohne Trainer-Erfahrung im Seniorenbereich zugetraut wird“, sagt Völpert, der bereits mehrere Jahre die A- und B-Junioren der Alemannia trainiert hat.