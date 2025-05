Warum Alajbegovic trotzdem stolz auf Bayers U19 ist

Kerim Alajbegovic wirkte geknickt, als er nach dem 4:5 gegen den 1. FC Köln die Niederlage im Finale um die Meisterschaft erklären sollte. Der 17-Jährige mit Wurzeln in Bosnien-Herzegowina erzielte das zwischenzeitliche 4:4 nach 2:4-Rückstand, agierte wie seine Mitspieler aber auch in einigen Situationen nervös und überhastet. Entsprechend gemischt fiel sein Fazit nach dem Endspiel aus.

Der Spielverlauf gegen den Erzrivalen aus der Domstadt hätte nervenaufreibender kaum sein können. Bayer war zwar nicht wirklich überlegen, lagt aber nach einer halben Stunde mit 2:0 in Führung. Köln war von Anfang an gut im Spiel, ließ sich von den Gegentreffern überhaupt nicht beeindrucken – im Gegenteil: Das Team von Trainer Stefan Ruthenbeck war geradezu angespornt von dem Zwischenstand.

Was folgte, war ein regelrechtes Feuerwerk des FC. Youssoupha Niang erzielte zwei Tore binnen einer Minute, Justin von der Hitz legte noch vor der Halbzeit einen Doppelpack nach. Plötzlich stand es 4:2 für die Domstädter und Bayer war düpiert. „Wir dachten irgendwie nach dem 2:0, dass das Spiel vorbei ist“, sagte Alajbegovic. „Dann bekommen wir vier Tore in zehn Minuten. Ich weiß nicht, woran es lag, aber wir sind auf jeden Fall nochmal gut zurückgekommen.“

In der Tat ist eine Analyse der Partie schwierig. Die mentale Komponente wird sicherlich eine Rolle gespielt haben, auch nach dem Wiederanpfiff. Denn die Leverkusener gaben sich nicht auf, nahmen den Rückstand an und machten daraus bis zum Start in die Schlussphase ein 4:4. Der K.o. war schließlich das Kopfballtor von Luis Stapelmann zum 5:4 für den FC, der nach 1971 zum ersten Mal wieder A-Jugend-Meister ist. Alajbegovic wollte sich aber auf das Positive konzentrieren. „Unsere Saison war echt sehr turbulent. In der Youth League haben wir als jüngste Mannschaft eigentlich sehr gut abgeschnitten und in der Liga wollten wir gewinnen. Das haben wir fast geschafft.“ Daher könne die U19 mit einem guten Gefühl aus der Spielzeit gehen.

Besonders war an der Partie freilich auch die Kulisse. 24.250 Leute waren in der BayArena – ein ungewöhnlicher Rahmen für die U19, bei der die Zuschauerzahlen eher im Hunderterbereich liegen. „Ich bin den Fans sehr dankbar für die Unterstützung. Das hat uns sehr nach vorne gepeitscht. Die Niederlage macht mich traurig, aber der Support war sehr gut“, betonte Alajbegovic. Nach der Partie musste er aber wie seine Teamkollegen Spalier für die Gewinner aus Köln stehen, was als Gastgeber und vor allem Leverkusener freilich einen besonderen Beigeschmack hat.

Große Enttäuschung weit und breit

Sein Trainer Sergi Runge war nach dem verlorenen Finale ebenfalls enttäuscht, wollte die Niederlage aber auch nicht zu hoch hängen. „Wir machen weiter, unabhängig davon, wer nächste Saison im Kader ist. Das Ziel ist immer, die Spieler zu entwickeln und so weit wie möglich zu kommen. Das hätte sich auch nicht verändert, wenn wir gewonnen hätten.“

Bayers Sportgeschäftsführer Simon Rolfes zog ebenfalls ein positives Fazit. Er stimmte DFB-Präsident Bernd Neuendorf zu, dass das Finale ein „Statement für den Nachwuchsfußball“ gewesen sei. Man müsse beiden Mannschaften ein Lob für das spektakuläre Endspiel aussprechen. „Die Dramaturgie und wie die Tore gefallen sind, hat gezeigt, dass beide Mannschaften alles reingeworfen haben. Man hat gesehen, wie schnell sich im Jugendfußball die Geschichte eines Spiels durch ein Tor noch drehen kann. Die Aufgabe Richtung Profibereich ist ja auch, eine viel höhere Stabilität zu erreichen.“

Ob im Kader der U19 schon der ein oder andere Spieler ist, der nächste Saison bei den Profis der Werkself Fuß fassen kann, wollte der 43-Jährige nicht konkret beantworten. „Es sind ja jetzt schon immer welche im Training dabei. Aber Training ist nur ein Schritt, das Wichtige ist, auch bei den Profis zu spielen. Es sind viele junge Spieler dabei, den ein oder anderen werden wir ausleihen, aber mit Sicherheit haben sie gute Chancen, wenn sie weiter hart arbeiten, auf dem Boden bleiben und Demut zeigen.“ Wichtig sei, dass die Spieler kleine Schritte nach vorne machen und dann werde die Zeit zeigen, ob sie bereit seien.

Insofern war das Finale um die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren trotz der Niederlage sicher ein Meilenstein auf dem Weg zum Profi – und ein Ansporn, es in der kommenden Saison noch einmal zu erreichen.