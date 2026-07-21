Warum Abwehrchef Philipp Divis beim 1. FC Kleve aktuell selten auf dem Platz ist Philipp Divis: Der Leistungsträger des Landesligisten muss viel Geduld aufbringen, weil ihn eine hartnäckige Verletzung weiter plagt. Das sagt der 27-Jährige zu seiner Zwangspause und der Situation beim Oberliga-Absteiger. von Joachim Schwenk · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Hier im Einsatz: Philipp Divis (l.). – Foto: IMAGO IMAGES

Philipp Divis fällt es schwer, sich mit der Rolle abzufinden, die er derzeit gezwungenermaßen einnehmen muss. Der Abwehrchef des Landesligisten 1. FC Kleve hatte die letzten beiden Spiele der vergangenen Saison verpasst, weil er eine Schultereckgelenksprengung erlitten hatte. Und auch aktuell ist noch nicht daran zu denken, dass er beim Oberliga-Absteiger wieder ins Mannschaftstraining einsteigt.

Der 27-jährige Innenverteidiger ist zwar bei jeder Übungseinheit dabei. Doch er absolviert ein eigenes Programm ohne Ball mit vielen gymnastischen Übungen. Auf dem Platz ist Divis nur ab und an. Dann übernimmt er kurz eine Trainingsgruppe, um Co-Trainer Lars van Rens zu unterstützen, der die Mannschaft aktuell für den Saisonstart am Sonntag, 16. August, 15 Uhr, beim VfL Rhede in Form bringt. Denn Coach Umut Akpinar ist im Urlaub. Divis will nicht wieder mit Schmerzen spielen

Divis hat seine Schulterverletzung zwar längst auskuriert. Doch eine Schambeinentzündung stoppt ihn weiter. Der Abwehrspieler hatte in der vergangenen Saison mit dieser Verletzung einige Zeit mit Schmerzen auf dem Platz gestanden, weil er der Mannschaft im Abstiegskampf unbedingt helfen wollte. Jetzt will er sich die Zeit nehmen und auf jeden Fall aussetzen, bis er beschwerdefrei ist. „Ich hoffe aber immer noch, dass ich bis zum Saisonstart wieder fit bin“, sagt Divis. Das erfordert viel Geduld vom Medizinstudenten, der am liebsten auf dem Rasen mitmischen würde. „Es nervt mich extrem, dass ich momentan nicht mittrainieren kann. Denn mir macht die Vorbereitung auf eine Saison viel Spaß. Man lernt dann ja auch immer neue Mannschaftskollegen kennen“, sagt er.