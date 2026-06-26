Warum Aaron mit AWE Fussi in Hamburg eine Lücke füllt

Das ist Aaron-Williams Edele. – Foto: privat

Genau dort setzt Aaron-Williams Edele, genannt Aaron,mit AWE Fussi an. Er steht nicht selbst im Mittelpunkt, auch wenn sein Gesicht durch TikTok und Instagram inzwischen vielen im Hamburger Fußball bekannt ist. Er gibt anderen die Bühne. Spielern, Trainern, Funktionären, Vereinen. Menschen, die im Fußball viel leisten, aber oft nur dann kurz sichtbar werden, wenn sie ein Tor schießen, aufsteigen oder Schlagzeilen produzieren.

Es gibt im Amateurfußball diese Geschichten, die fast jeder kennt, die aber selten wirklich erzählt werden. Der Spieler, von dem früher alle überzeugt waren, dass er Profi wird. Der Trainer, der nach Feierabend noch Trainingspläne schreibt. Der Funktionär, der an einem Wochenende mehr Aufgaben erledigt als andere in einer Arbeitswoche. Der Torjäger, der in der Oberliga, Landesliga oder Bezirksliga Woche für Woche trifft, aber außerhalb der eigenen Szene kaum wahrgenommen wird.

Dabei kommt Aaron selbst aus dem Fußball. Das ist für sein Format nicht unwichtig, sondern wahrscheinlich sogar der Kern. Er kennt die Kabine, die Plätze, die Gespräche am Rand, die kleinen Eitelkeiten und die großen Emotionen. „Fußball war schon immer ein großer Teil meines Lebens“, sagt er. Als er selbst spielte, habe er irgendwann gemerkt, dass ihn nicht nur das Spiel interessierte, sondern auch die Geschichten dahinter: „Warum ein Spieler so erfolgreich ist, welche Rückschläge jemand überwinden musste oder welchen Weg jemand gegangen ist.“

Aaron spricht über ein Phänomen, das im Amateurfußball allgegenwärtig ist. Fast jeder kennt Spieler, bei denen früher im Umfeld dieser eine Satz fiel: „Der wird Profi.“ Manchmal stimmt die Einschätzung sogar. Das Talent ist da, die Technik, das Tempo, das Spielverständnis. Und trotzdem reicht es am Ende aus den unterschiedlichsten Gründen nicht für den ganz großen Weg.

Aus dieser Perspektive ist AWE Fussi mehr als ein Social-Media-Kanal. Es ist der Versuch, dem Hamburger Amateurfußball ein anderes Gesicht zu geben. Eines, das näher dran ist. Lockerer, direkter, persönlicher. Aber eben nicht respektlos.

Verletzungen, falsche Entscheidungen, fehlende Förderung, private Umstände, ein ungünstiger Zeitpunkt, manchmal auch schlicht das Leben. Viele dieser Spieler verschwinden dann nicht aus dem Fußball. Sie landen in den oberen Amateurklassen, prägen dort Mannschaften, entscheiden Spiele, werden Identifikationsfiguren. Nur die Erzählung über sie bricht oft ab, sobald der Profifußball nicht erreicht wird.

Genau das fasziniert Aaron. „Hier in Hamburg gibt es unglaublich viele talentierte Fußballer“, findet er. Viele von ihnen hätten außergewöhnliche Lebenswege, würden aber viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. AWE Fussi soll diesen Menschen eine Bühne geben.

Das ist ein wichtiger Punkt, weil er erklärt, warum das Format funktioniert. Aaron schaut nicht von oben auf den Amateurfußball. Er betrachtet ihn nicht als Ersatzprodukt für den Profifußball, sondern als eigene Welt mit eigener Qualität. Mit eigenen Rivalitäten, eigenen Persönlichkeiten und eigenen Helden. Für ihn liegt die Geschichte nicht nur darin, wer den Sprung nach oben geschafft hat, sondern auch darin, wer trotz Umwegen weiter Fußball lebt.

Aus einer Idee wird eine Community

Entstanden ist AWE Fussi aus einer Mischung aus Leidenschaft und einem klaren Gefühl für eine Lücke. Aaron hatte gesehen, „wie viel Qualität, Emotionen und interessante Persönlichkeiten“ es im Hamburger Fußball gibt, die medial kaum stattfinden. Also fing er an. Spiele besuchen, Interviews führen, Inhalte produzieren.

Dass daraus innerhalb kurzer Zeit eine größere Community entstehen würde, hatte er selbst nicht erwartet. Gleichzeitig war der Schritt für ihn logisch. Freunde aus dem aktiven Fußball hatten sich ein solches Format für Hamburg gewünscht. Aaron hatte zuvor bereits Fußball-Content auf TikTok gemacht. Beides passte zusammen: das technische und inhaltliche Handwerk der Plattformen, dazu die Nähe zur Szene.

Der Erfolg zeigt auch, wie sich Fußballöffentlichkeit verändert hat. Früher brauchte es Zeitung, Portal, Kamera-Team oder Vereins-TV, um regelmäßig sichtbar zu werden. Heute kann ein einzelner Creator mit Smartphone, Mikrofon und Gespür für Menschen eine Reichweite aufbauen, die im Amateurfußball spürbar wird. Gerade TikTok und Instagram belohnen Nähe, Tempo und Wiedererkennbarkeit. Aber sie bestrafen auch Austauschbarkeit.

Aaron versucht deshalb, nicht einfach die immer gleichen Fragen zu stellen. Ihn interessiert, was hinter einer Person steckt. „Ich frage an erster Stelle die Sachen, die mich persönlich interessieren“, sagt er. Er wolle auf Situationen, Emotionen oder persönliche Geschichten eingehen. Oft entstünden die besten Antworten, wenn man locker ins Gespräch komme und den Menschen hinter dem Spieler, Trainer oder Funktionär kennenlerne.

Das klingt einfach, ist aber im Amateurfußball entscheidend. Viele Gesprächspartner sind keine Medienprofis. Sie kommen direkt vom Platz, aus der Kabine oder vom Vereinsheim. Wenn die Atmosphäre nicht stimmt, bleiben Antworten glatt. Wenn Vertrauen entsteht, wird es interessant.

Nähe ohne Bloßstellung

Social Media lebt von Aufmerksamkeit. Von starken Sätzen, schnellen Reaktionen, zugespitzten Momenten. Gerade im Fußball gibt es genug Emotionen, aus denen sich kurze Clips bauen lassen. Aaron weiß das. Er weiß aber auch, dass eine Szene nur dann dauerhaft mitmacht, wenn sie sich fair behandelt fühlt.

„Für mich steht immer der Mensch im Vordergrund“, sagt er. Weil er selbst aus dem Fußball komme, wisse er, wie wichtig Respekt und Fairness seien. Ihm gehe es nicht darum, Menschen bloßzustellen oder künstlich Schlagzeilen zu produzieren. Vertrauen entstehe langfristig nur, wenn man authentisch bleibe und die Leute fair behandle.

Dieser Satz ist wichtig, weil er AWE Fussi von reinem Aufmerksamkeits-Content trennt. Natürlich geht es auch um Reichweite. Ohne Reichweite funktioniert Social Media nicht. Aber Aaron beschreibt eine Grenze: Der Clip darf nicht wichtiger werden als der Mensch. Die Pointe darf nicht auf Kosten des Gegenübers gehen. Die Nähe zur Szene ist ein Vorteil, aber auch eine Verpflichtung.

Vielleicht öffnen sich deshalb inzwischen viele Spieler und Trainer vor seiner Kamera. Sie merken, dass dort niemand kommt, um sie vorzuführen. Sondern jemand, der wissen will, was sie denken, fühlen und erlebt haben.

Hamburgs Amateurfußball als unterschätzte Bühne

Für Aaron ist der Hamburger Amateurfußball etwas Besonderes, weil dort vieles zusammenkommt: Qualität, Leidenschaft, Geschichte, Rivalität und Nähe. Viele unterschätzten das Niveau, schätzt er. In Hamburg gebe es extrem viele talentierte Spieler, die vom Potenzial her auch im Profibereich hätten spielen können. Dazu kommen immer wieder ehemalige Profis, die den Weg zurück auf die Hamburger Plätze finden.

Außerdem verfügt die Stadt über viele Traditionsvereine, von der Kreisliga bis zur Regionalliga. Fast jedes Wochenende gibt es emotionale Derbys, große Rivalitäten und Geschichten, „die man im Profifußball oft gar nicht mehr findet“, wie Aaron sagt. Gerade diese Mischung macht den Reiz aus. Der Amateurfußball ist nicht glattgezogen. Er ist direkter, manchmal chaotischer, oft ehrlicher.

Besonders beeindruckt ihn die Qualität in den Ligen. Dass einige der besten Torjäger Deutschlands aus dem Hamburger Amateurfußball kamen, sieht Aaron als Beleg dafür, welches Potenzial vorhanden ist. Für ihn ist das kein Zufall, sondern Teil einer Fußballkultur, die mehr Aufmerksamkeit verdient.

Sein Blick geht dabei über Ergebnisse hinaus. Aaron hat durch seine Arbeit gelernt, wie viel hinter den 90 Minuten steckt. Viele sehen nur das Spiel am Wochenende. Dahinter stehen aber Menschen, die neben Beruf oder Studium trainieren, Vereine organisieren, Sponsoren suchen oder ehrenamtlich Zeit investieren. Genau diese Arbeit bleibe oft unsichtbar.

Das Feedback als Bestätigung

Einen einzelnen Moment, der alles verändert hat, kann Aaron nicht nennen. Dafür seien inzwischen zu viele Interviews, Begegnungen und besondere Gespräche zusammengekommen. Was ihn aber immer wieder bestätigt, ist das Feedback aus der Szene.

Wenn Spieler, Trainer, Vereinsverantwortliche oder Zuschauer zu ihm kommen und sagen, „genau das hat dem Hamburger Fußball gefehlt“ oder „mach bitte weiter so“, dann merkt Aaron, dass seine Idee funktioniert. Es ist nicht nur Content, der kurz konsumiert wird. Es entsteht offenbar ein Gefühl von Wiedererkennung. Die Menschen sehen ihre eigene Fußballwelt plötzlich anders gespiegelt.

Das Interesse reicht inzwischen über Hamburg hinaus. Aaron berichtet, dass ihm regelmäßig Menschen schreiben, die gar nicht aus der Stadt kommen und durch seine Videos auf Vereine aufmerksam geworden sind. Manche hätten sich sogar einen Klub ausgesucht, den sie nun verfolgen und unterstützen. Auch Menschen aus anderen Berufsgruppen, andere Content Creator und Influencer schauen auf die Entwicklungen im Hamburger Amateurfußball.

Für Aaron zeigt das, dass der Amateurfußball mehr Menschen begeistert, als viele denken. Vielleicht fehlte oft nicht das Interesse, sondern die Form, in der diese Geschichten erzählt werden.

Mehr als Interviews und Highlights

Langfristig soll AWE Fussi zu einer festen Anlaufstelle für den Hamburger Fußball werden. Interviews und Highlights werden wichtig bleiben, aber Aaron denkt größer. Reportagen, Spieltagsbegleitungen, Dokumentationen und größere Formate kann er sich sehr gut vorstellen.

Das passt zur Entwicklung des Projekts. Wer nur nach dem nächsten schnellen Clip sucht, bleibt irgendwann an der Oberfläche. Wer wirklich Geschichten erzählen will, braucht Raum. Genau diesen nächsten Schritt deutet Aaron an. AWE Fussi könnte vom Social-Media-Kanal zur Plattform werden: für Spielerporträts, Vereinsgeschichten, Derbytage, Aufstiegsrennen, Abstiegsdramen und all die Menschen, die den Fußball in Hamburg tragen.

Sein Ziel formuliert Aaron klar: Er möchte den Hamburger Fußball so sichtbar wie möglich machen und den Menschen dahinter eine Plattform geben. Und ja, irgendwann wäre es ein Traum, das Ganze hauptberuflich zu machen. Die Entwicklung der vergangenen Monate zeigt ihm, dass das Potenzial dafür vorhanden ist.

Bis dahin bleibt AWE Fussi vor allem eines: ein Blick auf den Fußball von unten, aber nicht von klein. Aaron zeigt, dass Amateurfußball nicht weniger erzählenswert ist als Profifußball. Er ist nur oft weniger erzählt worden. Genau das will er ändern.

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