Wartenberg findet Trainerlösung: Ex-Landesliga-Kicker kommt

Der Zeitaufwand für die Landesliga war für Simak nicht mehr machbar, und so wechselte er im Oktober 2024 zum TuS Oberding. Für den Kreisklassisten kam der Wechsel nicht überraschend. „Ich habe, noch bevor ich beim TuS angefangen habe, kommuniziert, dass mich das Traineramt reizen würde und ich mir auch alles anhöre, was reinkommt“, erzählt Simak. Er habe den Wechsel dann auch sofort Mannschaft und Verein mitgeteilt. „Ich habe durchweg Verständnis und Glückwünsche bekommen. Ich glaube, es wird mir gegönnt. Wir sind definitiv im Guten auseinandergegangen.“

Der 30-jährige Mittelfeldspieler begann seine Fußballkarriere in der F-Jugend beim FC Langengeisling, wechselte nach Erding und schließlich in die Jugend des SE Freising. Mit 18 Jahren schloss er sich dem damaligen Landesligisten VfB Hallbergmoos an, schnürte zwischendrin für eine Saison für den FC Moosinning die Stiefel. 2018 wechselte er zum FC Schwaig, für den er 100 Pflichtspiele absolvierte und bereits zwei Jahre als spielender Co-Trainer Erfahrung sammelte.

Nun sucht er die Herausforderung als Chefcoach mit einem Team, das nahezu unverändert in die neue Spielzeit gehen wird. „Ich habe Wartenberg als sehr ballsichere, kurzpassstarke Mannschaft kennengelernt. Als jemand, der immer im zentralen Mittelfeld gespielt hat, stehe ich natürlich drauf, wenn eine Mannschaft wirklich auch Fußball spielen will.“ Allerdings dürfe man nicht „in Schönheit sterben, sondern wir müssen geradlinig nach vorne spielen und auch schneller zum Abschluss kommen“.

Ziel? "Erfahrungen sammeln!"

Das werden die ersten Fokusthemen sein, „die wir gemeinsam im Training umsetzen wollen“, kündigt Simak an. Und: „Es ist meine erste Stelle im Bereich Cheftrainer. Ich will natürlich erstmal ankommen, Erfahrungen sammeln, auch Sicherheit gewinnen.“

Oberste Priorität habe der Klassenerhalt. „Wir wollen zu einer gestandenen Kreisliga-Mannschaft werden. Und was dann am Ende der Saison herauskommt, werden wir sehen. Wir haben keinen festen Tabellenplatz besprochen“, so Simak, der auch Verstärkungen ankündigt: „In den vergangenen Tagen waren wir sehr aktiv. Wir haben extrem viele Gespräche geführt.“ Es lägen auch bereits unterschriebene Passanträge vor. „Allerdings ist das noch nicht kommunizierfähig, weil die Spieler sich noch mit ihren aktuellen Vereinen absprechen müssen“, so Simak, der bald den Trainerschein machen möchte. „Das steht auf meiner To-Do-Liste und wird zeitnah ein Thema werden, das ich angehen möchte und dann Schritt für Schritt auch vorwärtskommen“.

Der TSV sei ihm schon immer sehr sympathisch gewesen. „Erste Erfahrungen habe ich hier bereits als junger Bursche in einem Trainingscamp gesammelt. Als mir vor ein paar Wochen mein ehemaliger Mannschaftskollege Jakob Taffertshofer geschrieben hat, war das sofort für mich interessant. Nach nur zwei Gesprächen mit dem Verein und meinem Co-Trainer Maxi war klar, dass ich den Schritt gehen möchte.“