»Warten sehnsüchtig auf die kreisübergreifende Ligaeinteilung«

2025 neigt sich seinem Ende zu und im Fußballbezirk Niederbayern war wieder einiges geboten. Grund genug, um uns mit Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier, der seit 2014 im Amt ist, über ein paar brisante Themen zu unterhalten.

Das Fußballjahr 2025 neigt sich seinem Ende zu. Wie fällt dein persönliches Fazit aus? Richard Sedlmaier: Grundsätzlich kann man mit dem Herrenspielbetrieb zufrieden sein. Die Bezirksligen in Niederbayern präsentieren sich als höchst attraktiv. Viele Zuschauer, spannende Spiele und enge Tabellen sprechen für sich.

In den Kreisen wurde in den letzten Jahren die eine oder andere Anpassung vorgenommen, an der sogenannten Ligen-Pyramide gearbeitet. Sind weiter Veränderungen notwendig? Ja, der Bezirk Niederbayern wartet sehnsüchtig auf die kreisübergreifende Ligaeinteilung, die am Verbandstag den Bezirken als Alternative angeboten werden soll. In der Bezirksliga wird die kreisübergreifende Ligaeinteilung schon seit Jahren erfolgreich praktiziert. Für Niederbayern würde das bedeuten, dass die A-Klassen durchgängig Zwölfer-Ligen mit 22 Spieltagen sind. Konkret heißt das: 18 A-Klassen, davon zehn A-Klassen im Kreis Niederbayern Ost, acht A-Klassen im Kreis Niederbayern West. Die Kreisklassen - die weiter 14er-Ligen sein werden - verbleiben mit vier Ligen im Westen und fünf Ligen im Osten. Die zwei Kreisligen pro Kreis spielen ebenfalls mit einem 14er-Schlüssel.







Die Hallensaison ist angelaufen, das Interesse wird immer geringer. Was sind aus deiner Sicht die Ursachen? Ist das Futsal-Format gescheitert?

Das sehe ich nicht so. Grundsätzlich muss man sich hinterfragen, ob es vielleicht an der Anzahl der Spiele insgesamt liegt. Höherklassige Vereine nehmen die Hallenturniere nicht mehr so an wie in früheren Zeiten, da sich das Freizeitverhalten der jungen Fußballer deutlich gewandelt hat. Ich persönlich sehe das so: Der BFV bietet neben dem Regelspielbetrieb entsprechende Angebote an. Wer das Angebot annimmt, ist mit Freude dabei. Wer in der Halle nicht spielen will, hat bestimmt stichhaltige Gründe. Meiner Meinung nach spielt es eine untergeordnete Rolle, ob mit oder ohne Bande gespielt wird. So hat zum Beispiel der Toto-Pokal gegenüber früheren Jahren an Attraktivität gewonnen, selbst wenn auch hier Nichtantritte zu verzeichnen sind.





2026 ist das große Wahljahr im Bayerischen Fußball. Wirst du nochmal als Bezirks-Spielleiter kandidieren?

Ja, mir macht die Arbeit im Verband trotz meines Alters nach wie vor Spaß. Das liegt nicht zuletzt an den Vereinen und an den Funktionärskollegen, mit denen ich grundsätzlich ein sehr gedeihliches Miteinander pflege.





Die Zukunft der Regionalliga Bayern ist offener als jemals zuvor. Bricht dem BFV diese Eliteliga weg, müssen die Ligen auf Verbandsebene neu strukturiert werden. Welche Modelle wären deiner Meinung nach denkbar?

Diese Frage kann man zum derzeitigen Zeitpunkt nicht beantworten. Dazu gibt es viel zu viele Unwägbarkeiten. Momentan ist sehr vieles Spekulation pur.





Würde Niederbayern eine eigene Landesliga - eine Art ehemalige Bezirksoberliga - gut zu Gesicht stehen?

Selbstverständlich sind viele Modelle denkbar. Aber zunächst muss man wissen, wie die Pyramide von oben nach unten aussieht - falls es zu Veränderungen kommen sollte. Für mich ist wichtig, dass die Leistungsstärke der einzelnen Ligen in Niederbayern bei Veränderungen keinesfalls abnehmen darf.





Muss man sich auch über mögliche neue Ligastärken und Spielmodelle im Bezirk Gedanken machen?

Auch dieser Frage muss man sich im Bedarfsfall stellen. Natürlich wäre eine eingleisige niederbayerische Eliteliga ein Traum mit zwei Bezirksligen zu je 14 Mannschaften darunter. Voraussetzung wäre dann allerdings, dass keine zusätzliche Spielklassenebene dazukommt. Vorrangig gilt allerdings zunächst immer: Man muss ganz Bayern im Auge haben, nicht nur einzelne Bezirke.



