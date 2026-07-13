Warten in Lützenkirchen: Simon Terodde verpasst Kreisliga-Debüt

Simon Terodde verpasst Kreisliga-Debüt – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Nach der Saison 2023/24 hat Simon Terodde seine Karriere beim FC Schalke 04 beendet. Zwei Jahre später hat es den vierfachen Torschützenkönig der 2. Bundesliga dann doch nochmal in den Fingern gejuckt: In der kommenden Saison wollte er für den SSV Lützenkirchen in der Kreisliga A Remscheid/Solingen auf Torejagd gehen. Ein Verkehrsunfall verzögert Teroddes erste Kreisliga-Minuten vorerst auf unbestimmte Zeit.

Terodde macht es seinen Kollegen gleich, verpasst allerdings den Start

Immer wieder merken ehemalige Profispieler nach ihrem Karriereende, dass der Kick in den Kreisligen Deutschlands vielleicht doch reizvoller ist, als manch einer behauptet. Berühmte Beispiele sind Nils Petersen, der in der abgelaufenen Saison 35 Treffer bei den Sportfreunden Oberried gemacht hat, oder Gonzalo Castro bei TuS 1887 Roland Bürrig. Ähnlich wie Petersen, wollte Simon Terodde seinen außergewöhnlichen Torriecher in der Kreisliga A beim SSV Lützenkirchen zum Einsatz bringen.

Am vergangenen Sonntag (12. Juli, 13.45 Uhr) hätte es dann soweit sein können. Der SSV war zu Gast beim ersten Vorbereitungsspiel beim SC Köln-Brück 07. Am Nachmittag meldete sich Terodde selbst dann auf Instagram zu Wort mit der bitteren Meldung, er habe sich bei einem Vespa-Unfall das Wadenbein gebrochen und das Syndesmoseband gerissen. Ob er in dieser Partie – das der SSV im Übrigen 11:0 gewinne konnte – überhaupt zum Einsatz gekommen wäre, ist nicht klar. Nichtsdestotrotz wird der 38-jährige Mittelstürmer mindestens die gesamte Saisonvorbereitung verpassen. Sportlich dürfte Terodde wohl auch danach noch eine echte Verstärkung darstellen.