Warten auf zweiten Saisonsieg geht weiter

TSV Gussenstadt 2 - RSV Oggenhausen 2 3:0 (1:0)

Weiterhin warten auf den zweiten Saisonsieg heißt es für unsere zweite Mannschaft. Beim Spiel in Gussenstadt wollte man erst einmal sicher in der Defensive stehen und dem Gegner so das Leben schwer machen. Leider ging dieser Plan nicht auf. Konnte nach wenigen Minuten Häußler einen Schuss aus kurzer Distanz mit einer Sensationsparade gerade noch über die Latte lenken, war er beim anschließenden Eckball machtlos. Am langen Pfosten kam ein TSV Spieler vollkommen unbedrängt zum Kopfball und setzte diesen zum 1:0 in die Maschen. In der Folgezeit schaffte man es einfach nicht für Entlastung zu Sorgen, da man viel zu schnell die Bälle in der Offensive verlor und diese nicht festmachen konnte. So geriet man zusehends unter Druck, konnte aber mit Glück, Geschick und einem abermals starken Häußler einen weiteren Gegentreffer verhindern. So war zur Halbzeit bei nur einem Tor Rückstand weiterhin alles möglich. Doch bereits in der 48.Minute sollten die Hoffnungen langsam schwinden. Die Zuordnung in der Defensive ging verloren und ein TSV Stürmer war auf und davon und ließ mit seinem Abschluss Häußler keine Abwehrchance. In der Folge schaffte man es weiterhin nicht gefährlich vor das gegnerische Gehäuse und musste noch einen weiteren Treffer per Elfmeter zum 3:0 Endstand hinnehmen.