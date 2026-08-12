Warten auf Verband: Teutonia 05 hofft auf Buchholz-Spiel am Samstag

Nun gibt es nach Madanis Darstellung aber doch noch eine Option. „Dank dem Bezirksamt Altona hat sich am Montag die Möglichkeit ergeben, dass wir am Samstag um 15 Uhr auf der Anlage Sternschanzenpark spielen können“, berichtet der Teutonia-Trainer. Dafür müsste allerdings eine andere Partie verlegt werden. „Der Verband hat allerdings, Stand jetzt, noch nicht reagiert. Wir würden sehr gerne am Samstag spielen und ich denke auch, dass Buchholz lieber am Samstag als an einem Dienstagabend durch den Elbtunnel fahren würde. Da sind allerdings unsere Hände gebunden.“

„Momentan ist noch unklar, ob das Spiel stattfindet“, erklärt Madani. Hintergrund ist die Situation rund um die Heimspielstätten. „Die Kreuzkirche wird gerade saniert, sodass wir unsere Heimspiele laut Plan am Sternschanzenpark oder an der Baurstraße austragen müssen.“ Ende vergangener Woche sei Teutonia vom Verband mitgeteilt worden, „dass die Baurstraße den Sicherheitsbedingungen der GOL nicht entspricht“ und das Spiel deshalb auf Mitte September verlegt werde.

Teutonia hält Kader bewusst klein

Sportlich geht Teutonia mit drei Punkten aus zwei Spielen in die kommenden Aufgaben. Nach dem 2:0 gegen Concordia Hamburg folgte ein 1:2 beim ETSV Hamburg. Bei der Kaderplanung sieht Madani den Klub grundsätzlich am Ziel.

„Die Transferaktivitäten sind abgeschlossen“, führt er aus. Der Kader sei bewusst mit 24 Feldspielern klein gehalten, „damit wir einerseits im Training detaillierter arbeiten und am Wochenende viel Spielzeit verteilen können“. Ganz ausschließen will Madani weitere Bewegungen aber nicht: „Falls sich aber der ein oder andere Spieler noch melden sollte, der zu uns passt, warum nicht?“

Auch der Trainingsfokus ist klar umrissen. „Wir befinden uns mittlerweile in der 9. Trainingswoche und haben gerade den Fokus auf gruppentaktischen Abläufen“, erläutert der Teutonia-Trainer.

Buchholz arbeitet weiter an der Spielidee

Gegner Buchholz hat seine Personalplanungen beendet. Trainer Marco Spangenberg erklärt: „Die Transferaktivitäten sind grundsätzlich abgeschlossen.“ Nach dem extremen Saisonstart mit dem 4:0 beim TSV Sasel und dem 0:4 gegen die TuS Dassendorf geht es für Buchholz nun vor allem um Stabilität in der eigenen Ausrichtung.

Deshalb will der Trainer "weiter an unserer Spielidee - offensiv wie defensiv arbeiten". Gerade nach der deutlichen Niederlage gegen Dassendorf hatte der Trainer mehr Präsenz und Zugriff im Zentrum eingefordert.

Ob Teutonia und Buchholz nun doch kurzfristig am Samstag aufeinandertreffen oder erst im September, bleibt damit zunächst abzuwarten. Sportlich wäre die Partie ein interessantes Duell zweier Teams, die nach zwei Spieltagen jeweils bei drei Punkten stehen - und nach ihren jüngsten Niederlagen beide auf eine Reaktion aus sind.