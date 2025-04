Warten auf Punktabzug des KFC und das Spezial-Casting in Düren

Der MSV Duisburg wird aller Wahrscheinlichkeit nach in die 3. Liga aufsteigen, doch kann sich der Tabellenführer der Regionalliga West kaum seriös auf seinen kommenden Gegner 1. FC Düren vorbereiten. Für den KFC Uerdingen wird es selbst mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach U23 eng, schließlich werden zeitnah die Punkte abgezogen. Holen der SC Wiedenbrück und Eintracht Hohkeppel Bonuspunkte? Das bringt der 29. Spieltag:

Formtechnisch geht der KFC Uerdingen mit Selbstvertrauen in sein Heimspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach, doch die Grotenburg-Kicker fallen nach Vollzug der Neun-Punkte-Strafe auf den letzten Platz. Sie müssten dann eben jene Zähler wieder aufholen, um einen Nichtabstiegsplatz zu erreichen. Das wird zeitlich eng. Zumal Gladbach II als Tabellenzweiter nominell klar überlegen ist und nichts zu verschenken hat.

Will der wechselhafte SV Rödinghausen nochmal klettern, müssen es gegen den FC Gütersloh drei Punkte sein. Doch das ist leichter gesagt als getan, schließlich ist der FCG das mit Abstand beste Team der Rückrunde (26 Punkte, MSV hat 18 Punkte). Gütersloh ist die Vizemeisterschaft zuzutrauen und wird jetzt auch alles daransetzen.

Der SC Wiedenbrück darf gegen RW Oberhausen daheim nicht verlieren, braucht stattdessen unbedingt einen Erfolg gegen die Kleeblätter. Es winkt sogar ein Nichtabstiegsplatz, zumindest aber Rang 16, da der FC Schalke 04 U23 spielfrei ist. Doch hat sich RWO in den vergangenen Wochen wieder gesteigert und liegt auf Rang drei.

Rein sportlich ist die Saison für Fortuna Köln bereits beendet, wenngleich die Vizemeisterschaft noch möglich ist. Das sieht bei Eintracht Hohkeppel anders aus, denn der Aufsteiger steht auf einem möglichen Abstiegsplatz. In dieser Saison hat Fortuna Köln schon zweimal gegen Hohkeppel gewonnen, gelingt auch der dritte Streich?

Gegen wen spielt der MSV Duisburg am Samstag? Diese Frage werden die Zebras nicht beantworten können, denn erst am Dienstag findet in Düren ein Casting statt, um nach der Insolvenz-bedingten Massenkündigung einen neuen Kader auf die Beine zu stellen . Dem FCD wurden mittlerweile auch offiziell neun Punkte abgezogen, alles andere als ein klarerer Sieg des Tabellenführers wäre eine Überraschung.

Der SC Paderborn II spielt eine gute Rolle in der Liga, ist in dieser Saison auch stärker einzuschätzen als Fortuna Düsseldorf U23. Die Gastgeber am Sonntag brauchen aber den Dreier, denn sie stecken noch im Abstiegskampf.