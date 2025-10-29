Warten auf die Trendwende

Es ist derzeit nicht leicht für die verschworene Truppe aus der Kurstadt. Personell geht man auf dem Zahnfleisch, der angeschlagene Torwart Denny Zier quälte sich bis zur Halbzeit durch, der Trainer musste sich kurz vor Spielende selbst einwechseln. „Die Jungs geben auf dem Platz alles, lassen sich trotz der Gegentore nicht hängen“, nahm Thalmann sein Team in Schutz. In Sondershausen war binnen fünf Minuten alles erledigt, da hatten Markus Menke, Bastian Seidel und Bohdan Unhurian die 3:0- Halbzeitführung klar gemacht (14./18./19.).

Offensiv passierte bei Bad Tennstedt kaum etwas, so das die Eintracht die 90 Minuten gelassen herunter spielen konnte. Unhurian (58.) und Seidel (88.) trafen für die Gastgeber jeweils doppelt, dazu brauchte der eingewechselte Janotta nur knappe 180 Sekunden für seinen Premierentreffer in der Landesklasse (80.). Es war eine Demontage für den TSV, die der Referee pünktlich beendete. „Sondershausen war uns überlegen, von acht Schüssen waren sechs drin. Trotz der herben Niederlage ist die Moral in der Truppe gut, wir können unsere schlechte Situation richtig einordnen“, so Markus Thalmann nach der Auswärtspleite. In der Kurstadt hofft man auf die Gesundung wichtiger Stützen, um zu Hause für ein Zeichen zu setzen. Am besten gleich beim Gastspiel des Aufsteigers aus Dingelstädt am kommenden Sonntag.