Warten auf die Trendwende

Am Sonntag um 15 Uhr ist Türkspor Eppingen gefordert. Das bislang enttäuschende Schlusslicht empfängt den FK Srbija Mannheim und benötigt dort schon ein kleines Fußballwunder, um nicht klar zu verlieren. Das rettende Ufer droht jedenfalls schon sehr früh in weiter Ferne zu rücken.

Es ist wie verhext. Am Mittwochabend schnupperte Türkspor Eppingen am ersten Dreier, als die Mannschaft von Mehmet Öztürk gegen die SpVgg 06 Ketsch aus einem 1:2 ein 3:2 machte und fünf Minuten vor Schluss wie der sichere Sieger aussah. "Dann ist es einfach ganz blöd für uns gelaufen, weil wir einen Sieg über das komplette Spiel hinweg gesehen mehr als verdient gehabt hätten", sagt der Trainer. In der kuriosen Schlussphase kassierte seine Elf drei Gegentore (87./90.+2/90.+4) zum 3:5-Endstand.

Statt mit dem ersten Erfolgserlebnis nach einem enttäuschenden Saisonstart folgte der nächste Rückschlag und das vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den FK Srbija Mannheim (Anpfiff, 15 Uhr). "Wir nehmen die Erkenntnis mit, dass wir es können", gibt sich Öztürk selbstbewusst. Er weiß aber auch, wie schwierig es werden wird gegen den Tabellenzweiten zu bestehen: "Die haben eine enorme Qualität im Kader."