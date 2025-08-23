Warten auf die Nach-Urlaubszeit

Die Spielplan führte zwangsläufig zu zwei Auswärtsspielen am Anfang, da die erste englische Woche nach hinten verlegt werden musste. Deshalb dürfen Türkspor Eppingen und die SG Kirchardt erst zum dritten Spieltag an diesem Wochenende zum ersten Mal zuhause antreten. Auf die Eppinger wartet am Sonntag mit dem FV Brühl ein Kracher (Anpfiff, 15 Uhr). Zeitgleich bekommen es die Kirchardter mit dem FV Nußloch zu tun.

Bei Türkspor Eppingen herrscht momentan das Drehtür-Prinzip. Kommt einer aus dem Urlaub zurück, verabschiedet sich quasi direkt der Nächste in selbigen. "Letztes Wochenende haben sieben Jungs gefehlt, diese Woche haben sich wieder zwei in die Ferien verabschiedet", sagt Mehmet Öztürk. Der Türkspor-Trainer ist während seiner Anfangsphase beim Aufsteiger alles andere als zu beneiden. Zu allem Überfluss kommt am Sonntag mit dem FV Brühl einer der diesjährigen Topfavoriten in die Fachwerkstadt. Anpfiff auf dem Kunstrasen ist um 15 Uhr.

Doch trotz der schlechten Vorzeichen hebt Öztürk hervor, "dass jedes Spiel immer bei 0:0 beginnt." Über die Qualität der Brühler gibt es laut ihm aber nicht viel zu diskutieren, das 1:1 des FV gegen seinen Ex-Klub VfR Mannheim II vor Wochenfrist hat er sich angeguckt. Nach der eigenen 1:4-Niederlage beim Mitaufsteiger SC Rot-Weiß Rheinau nutzte er den kurzen Weg nach Brühl und die späte Anstoßzeit, um selbst vor Ort zu sein. Er berichtet: "Da wird eine ganz andere Qualität und Wucht auf uns zukommen. Die wissen ganz genau, was sie machen."