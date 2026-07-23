Warten auf den zweiten Fußballplatz beim TV Grafenberg Der TV Grafenberg platzt aus allen Nähten. Allein 650 Fußballer kicken in dem Verein. Da reicht der eine Kunstrasen an der Sulzbachstraße schon lange nicht mehr aus. Eine Fläche für die nötige Erweiterung gibt es bereits. von RP / Marc Ingel · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Das fehlt noch zum zweiten Platz beim TVG – Foto: Marcel Eichholz

Die spielfreie Sommerpause wird beim TV Grafenberg gerade dazu genutzt, einen neuen Kunstrasen zu verlegen. Der alte kam zwar erst 2019, „war aber schlecht verarbeitet, es kam immer wieder zu Nahtschäden, die ausgebessert werden mussten. Vor drei Jahren wurde er mal gründlich überarbeitet, das hat am Ende aber auch nicht geholfen“, sagt Uli Geduldig, Vorsitzender des TVG. „Die Schiedsrichter wollten hier teilweise gar nicht mehr anpfeifen“, fügt er hinzu. Hinzu kam bei dem Sportplatz an der Sulzbachstraße in unmittelbarer Nähe der Ostparksiedlung natürlich noch das Jahrtausendhochwasser vor fünf Jahren, aber dazu später mehr. Jedenfalls lässt sich die Stadt den neuen Kunstrasenbelag rund 210.000 Euro kosten.

Neues Wohnungsgebiet könnte Mitgliederzahl steigen lassen 650 Fußballer gehen beim TV Grafenberg ihrem Hobby nach. Die erste Mannschaft spielt in den Niederungen der Kreisliga C, aber darum geht es nicht. „Als ich hier 2001 angefangen habe, wurde der Fokus bewusst auf den Breitensport gesetzt, hier fließt kein Geld. Wir finanzieren uns hauptsächlich aus Beiträgen, sind wirtschaftlich trotzdem gesund“, sagt Geduldig. Von den Kindergarten-Fußballern bis zur A-Jugend (letztere gibt es ab 2027 wieder) sind alle Jugendbereiche besetzt. Dass der TVG sich so großer Beliebtheit erfreut, liegt an dem enormen Einzugsgebiet und der mangelnden Konkurrenz. Allein in Grafental haben sich viele Familien mit fußballbegeisterten Kindern angesiedelt, „und bald entstehen ja auch auf dem heutigen Metro-Gelände noch jede Menge neue Wohnungen“, sagt der Vorsitzende.

Höchste Zeit also, dass der TV Grafenberg einen zweiten Fußballplatz bekommt. „Wir würden gerne wieder Mädchen-Fußball anbieten oder auch den Seniorensport ausdehnen, das geht aus Kapazitätsgründen aber einfach nicht. Wir haben sogar eine Warteliste, können keine neuen Mitglieder aufnehmen“, bedauert Geduldig. Die Fläche dafür wäre vorhanden: Aus einem nicht mehr genutzten Tennenplatz (nur noch fürs Osterfeuer) könnte eine zweite Kunstrasenspielfläche werden. Die wäre zwar deutlich kleiner als der Hauptplatz, was aber für den Jugendfußball ausreichen würde. „Das ist in der Tat ein lang gehegter Wunsch von uns“, sagt Geduldig. Der Verein hatte auch schon verschiedene Modelle durchgerechnet und sah mit dem Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2021“ die Chance gekommen, sich für eine Förderung anzumelden. Die Kosten für die Platzerneuerung hätten bei bis zu 350.000 Euro gelegen. Doch dann kam erstens Corona und zweitens direkt danach die Flut und alles hatte sich erst einmal erledigt. „Wir haben stattdessen nur die Kabinen für unter 60.000 Euro saniert, aber natürlich nicht aufgegeben und im Rahmen einer Neuauflage des Landesprogramms für 2028 jetzt wieder eine Förderung beantragt“, sagt Geduldig. Allerdings haben sich die Kosten inzwischen verdoppelt. „Ein aktuelles Angebot liegt bei 600.000 Euro, die Stadt würde uns aber anteilig unterstützen“, erklärt der Vereinschef.