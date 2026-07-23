Warten auf den zweiten Fußballplatz beim TV Grafenberg

Die spielfreie Sommerpause wird beim TV Grafenberg gerade dazu genutzt, einen neuen Kunstrasen zu verlegen. Der alte kam zwar erst 2019, „war aber schlecht verarbeitet, es kam immer wieder zu Nahtschäden, die ausgebessert werden mussten. Vor drei Jahren wurde er mal gründlich überarbeitet, das hat am Ende aber auch nicht geholfen“, sagt Uli Geduldig, Vorsitzender des TVG. „Die Schiedsrichter wollten hier teilweise gar nicht mehr anpfeifen“, fügt er hinzu. Hinzu kam bei dem Sportplatz an der Sulzbachstraße in unmittelbarer Nähe der Ostparksiedlung natürlich noch das Jahrtausendhochwasser vor fünf Jahren, aber dazu später mehr. Jedenfalls lässt sich die Stadt den neuen Kunstrasenbelag rund 210.000 Euro kosten.
650 Fußballer gehen beim TV Grafenberg ihrem Hobby nach. Die erste Mannschaft spielt in den Niederungen der Kreisliga C, aber darum geht es nicht. „Als ich hier 2001 angefangen habe, wurde der Fokus bewusst auf den Breitensport gesetzt, hier fließt kein Geld. Wir finanzieren uns hauptsächlich aus Beiträgen, sind wirtschaftlich trotzdem gesund“, sagt Geduldig.
Von den Kindergarten-Fußballern bis zur A-Jugend (letztere gibt es ab 2027 wieder) sind alle Jugendbereiche besetzt. Dass der TVG sich so großer Beliebtheit erfreut, liegt an dem enormen Einzugsgebiet und der mangelnden Konkurrenz. Allein in Grafental haben sich viele Familien mit fußballbegeisterten Kindern angesiedelt, „und bald entstehen ja auch auf dem heutigen Metro-Gelände noch jede Menge neue Wohnungen“, sagt der Vorsitzende.
Höchste Zeit also, dass der TV Grafenberg einen zweiten Fußballplatz bekommt. „Wir würden gerne wieder Mädchen-Fußball anbieten oder auch den Seniorensport ausdehnen, das geht aus Kapazitätsgründen aber einfach nicht. Wir haben sogar eine Warteliste, können keine neuen Mitglieder aufnehmen“, bedauert Geduldig. Die Fläche dafür wäre vorhanden: Aus einem nicht mehr genutzten Tennenplatz (nur noch fürs Osterfeuer) könnte eine zweite Kunstrasenspielfläche werden. Die wäre zwar deutlich kleiner als der Hauptplatz, was aber für den Jugendfußball ausreichen würde. „Das ist in der Tat ein lang gehegter Wunsch von uns“, sagt Geduldig.
Der Verein hatte auch schon verschiedene Modelle durchgerechnet und sah mit dem Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2021“ die Chance gekommen, sich für eine Förderung anzumelden. Die Kosten für die Platzerneuerung hätten bei bis zu 350.000 Euro gelegen. Doch dann kam erstens Corona und zweitens direkt danach die Flut und alles hatte sich erst einmal erledigt. „Wir haben stattdessen nur die Kabinen für unter 60.000 Euro saniert, aber natürlich nicht aufgegeben und im Rahmen einer Neuauflage des Landesprogramms für 2028 jetzt wieder eine Förderung beantragt“, sagt Geduldig. Allerdings haben sich die Kosten inzwischen verdoppelt. „Ein aktuelles Angebot liegt bei 600.000 Euro, die Stadt würde uns aber anteilig unterstützen“, erklärt der Vereinschef.
Dass der Verein prinzipiell so etwas schultern kann, hat er 2003 mit der Sanierung des Clubhauses bewiesen, das früher eher eine Art Hexenhütte war. „Das hat mithilfe von Stadt und Landessportbund reibungslos geklappt, den Kredit haben wir vor zwei Jahren getilgt“, berichtet Geduldig.
Und auch die Folgen des Hochwassers im Juli 2021 hat der TVG ja gemeistert. „Das war ein intensives Jahr, hier stand alles komplett unter Wasser, ich war jeden Tag von 8 bis 19 Uhr auf der Anlage, aber wir konnten auf unglaublich viele freiwillige Helfer zählen“, erzählt Geduldig. Die gröbsten Schäden waren nach drei Wochen beseitigt, im November konnte der Club schon wieder ein Soft-Opening feiern, der Fußballplatz war schon vorher wieder in Eigenleistung hergerichtet worden.
„Auch die finanzielle Unterstützung durch die Hochwasserhilfe lief mithilfe der Bezirksverwaltungsstelle problemlos und unbürokratisch, ebenso die Zusammenarbeit mit der Versicherung“, erklärt Geduldig. Alles zusammen beziffert er die Kosten auf rund 180.000 Euro, „es flossen aber auch viele Spenden von Mitgliedern, obwohl deren Häuser teilweise selbst unter Wasser standen“. Umliegende Vereine stellten ihre Plätze zum Training zur Verfügung, ein Club in Chemnitz versteigerte ein Trikot zugunsten des TV Grafenberg, ein Verein in Goldenstedt spendete die Einnahmen eines Pokalspiels, und die Traditionsmannschaft von Fortuna trat zu einem Freundschaftsspiel in Grafenberg an, „obwohl es total verregnet war, brachte das auch noch mal 4000 Euro“, so Geduldig.
Wer auf so viel Unterstützung von außen zählen kann, der sollte das doch auch mit dem zweiten Kunstrasenplatz hinkriegen. Zumal ein weiterer möglicher Stolperstein mittlerweile aus dem Weg geräumt scheint. „Die Telekom wollte ursprünglich mal einen 5G-Mast an genau diesem Standort installieren. Das hat sich aber wohl zum Glück erledigt, die haben sich bei der Stadt nicht mehr gemeldet“, berichtet Uli Geduldig.