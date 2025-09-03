Warten auf den ersten Heimsieg geht weiter

Die erste Gelegenheit gehörte so auch den Hausherren. Nach einer Flanke von Robert Ränke war es Erik Schneider, dessen Kopfball den Weg nicht ins Tor fand. (2’) Fünf Minuten später prüfte Christian Bickel den Keeper Buberl – leider zu zentral.

Viele kleine Foulspiele prägten das Geschehen und ließen keinen richtigen Spielfluss zu Stande kommen. Standards prägten das Geschehen und von diesen vergaben die Frankenhäuser die meisten. Borsch verteidigte konsequent jeden Freistoß und jede Ecke der Gastgeber. Ein Abschluss von Schneider hätte in der 32. Spielminute fast einen Treffer eingebracht, dieser wurde jedoch abgefälscht. So ging es letztlich mit einem 0:0 und einem einseitigen Spielverlauf in die Halbzeitpause.

Aus dieser kamen beide Teams unverändert heraus. Erik Schneider war es, der Keeper Buberl unter Druck setzte und ihn dazu brachte, diesen aus einem Meter anzuschießen. Doch das Spielglück lag nicht auf der Seite der Frankenhäuser und auch dieser Ball rollte, aus nächster Nähe, neben das Tor von Buberl. (51’)

Die Gastgeber versuchten es weiter über Bickel und Lennart Liese, konnten allerdings nicht zwingend genug werden. Auch Schneiders Abschlüsse sollten nicht vom Erfolg gekrönt sein.

In der 73. Spielminute wurde Patrick Meier dann im Strafraum der Gäste zu Fall gebracht. Riedel trat zum fälligen Strafstoß an und musste satte fünf Minuten warten, ehe dieser angepfiffen wurde. Denn der Trainer des SV Borsch musste nach dem ein oder anderen Aufregen seinerseits das Spielfeld mit gelbrot verlassen. Riedel, für den die Zeit am Punkt immer länger und länger wurde, machte es dann etwas zu präzise, sodass Buberl den Ball parieren konnte. (75’)

Nun kamen auch die Gäste zu der ein oder anderen guten Gelegenheit, in dem sie die Frankenhäuser auskonterten. Insgesamt waren diese aber auch nicht von einem Torerfolg gekrönt. Auf der anderen Seite hatte der eingewechselte Stefan Hankel die beste Gelegenheit per Direktabnahme zum Matchwinner zu werden, Buberl stand jedoch goldrichtig.

Ein Pfostentreffer von Ränke in der 90. Spielminute steht wahrscheinlich sinnbildlich für das Heimspiel der Frankenhäuser, die sich für ihre Überlegenheit nicht belohnen konnten.

Am kommenden Samstag geht es in der 1. Hauptrunde des Thüringenpokals weiter: Die Kurstädter gastieren ab 14:00 Uhr bei der SpVgg Geratal.