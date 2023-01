Warsteiner Masters - diese Mannschaften haben sich bisher qualifiziert Insgesamt acht verschiedene Vorrunden mit 112 Mannschaften finden im Laufe des Januars statt. Am Wochenende rollte in Bremen und Warstein der Ball.

Der FC Nieheim (LL) und der TuS Bremen (BL) sind die ersten beiden Teams, die sich einen Platz in der lukrativen Endrunde am 29. Januar in Werl gesichert haben.