Warschewski rettet dem ASC einen Punkt in Gievenbeck

Der 1. FC Gievenbeck stand am 23. Spieltag der Oberliga Westfalen dicht vor dem ersten Sieg über den ASC 09 Dortmund – bis zur 88. Minute führte der vermeintliche Außenseiter verdient. Doch ein Traumtor von ASC-Leistungsträger Lars Warschewski aus 30 Metern zerstörte die Hoffnungen der Gastgeber.

Vor 200 Zuschauern entwickelte sich unter der Leitung von Schiedsrichter Inan Bulut (Herne) eine intensive Begegnung, in der der 1. FC Gievenbeck lange Zeit die besseren Argumente hatte. Am Ende aber musste sich das Team von Steffen Büchter und Torsten Maas mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Mutiger Beginn gegen den Favoriten Gievenbeck begegnete dem jahrenlangen Top-Team der Oberliga Westfalen, bei dem Torjäger Maxi Podehl seine Rückkehr nach zwei Spielen Pausen feierte, mit viel Entschlossenheit. Die Gastgeber setzten die Dortmunder Offensive früh unter Druck und verhinderten, dass sich deren spielerische Qualität entfalten konnte. Die erste gefährliche Aktion gehörte Ben Wolf, dessen Schuss aus 16 Metern das Tor nur knapp verfehlte (10.).

Der ASC arbeitete sich jedoch allmählich ins Spiel. Immer wenn Lars Warschewski in Ballnähe kam, wurde es brenzlig. Einen Freistoß setzte der Scharfschütze über das Tor (16.), wenig später scheiterte Maximilian Podehl an Nico Eschhaus, der im Gievenbecker Tor mehrfach seine Klasse zeigte (35.). Wolf trifft zum perfekten Zeitpunkt Kurz vor der Pause belohnte sich der FCG für eine disziplinierte Vorstellung. Nach einem langen Ball von Eschhaus setzte Felix Ritter Louis Martin auf der rechten Seite in Szene. Dessen Hereingabe verwertete Wolf mit dem ersten Kontakt zur umjubelten Führung (42.). Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Gastgeber dem zunehmenden Druck stand. Gleichzeitig boten sich Chancen zur Vorentscheidung: Wolf legte in aussichtsreicher Position uneigennützig quer, doch ein Dortmunder Verteidiger klärte im letzten Moment (53.). Fabian Witt umkurvte später ASC-Keeper Joshua Thiede, scheiterte aus spitzem Winkel jedoch an einer Rettungstat auf der Linie (71.). Traumtor aus der Distanz Mit fortschreitender Spielzeit erhöhte Aplerbeck den Druck. Eschhaus parierte zunächst stark gegen Podehl, war in der 88. Minute jedoch machtlos: Warschewski zog aus rund 30 Metern ab, traf den Ball perfekt – der Flatterball schlug unhaltbar zum 1:1 ein. In der Nachspielzeit drohte das Spiel sogar noch komplett zu kippen, doch erneut bewahrte Eschhaus seine Mannschaft vor dem Rückstand, als er gegen Podehl stark reagierte (90.+2). So blieb es beim Remis. Für Gievenbeck ein Punktgewinn, der vor dem Anpfiff wohl unterschrieben worden wäre – angesichts des späten Ausgleichs aber wie zwei verlorene Zähler wirkt. Oberliga Westfalen, 23. Spieltag

1. FC Gievenbeck – ASC 09 Dortmund 1:1 (1:0)

1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Jonas Tepper (68. Niklas Klinke), Tom Langenkamp, Malte Wesberg, Felix Ritter, Mika Keute, Louis Martin (90. Nicholas Sebastian Schunke), Alexander Wiethölter, Fabian Witt (91. Kerolos Makkar), Ben Matteo Wolf (74. Benedikt Fallbrock) - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas

ASC 09 Dortmund: Joshua Thiede, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Mats Wilkesmann (80. Josip Kopecki), Lars Warschewski, Florian Rausch, Jannik Urban, Elias Boadi Opoku, Samer-Amer Sarar (46. Lewin Alexander D Hone), Maximilian Podehl - Trainer: Rafik Halim - Trainer: Hamza El Hamdi

Schiedsrichter: Inan Bulut (Herne) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Ben Matteo Wolf (42.), 1:1 Lars Warschewski (88.) ___ SVS nutzt Chancen eiskalt und holt wichtige Punkte in Sprockhövel 3:1 unter Flutlicht: Effektive Schermbecker gewinnen verdient – Hussecks Treffer kommt für die TSG zu spät Der SV Schermbeck hat zum Auftakt des 23. Spieltags der Oberliga Westfalendas Flutlichtspiel bei der TSG Sprockhövel mit 3:1 (1:0) für sich entschieden und im Kampf um den Klassenerhalt drei wichtige Punkte eingefahren. Vor rund 100 Zuschauern im Baumhof erwies sich die Mannschaft von Trainer Engin Yavuzaslan als das reifere und vor allem effizientere Team. Die TSG von Andrius Balaika kam nach deutlichem Rückstand noch einmal heran, ließ aber beste Möglichkeiten ungenutzt.

Von Beginn an war der Gast präsenter. Bereits nach drei Minuten prüfte Eren Özat TSG-Keeper Philipp Knälmann, wenig später vergab Jamal El Mansoury die erste Großchance, als er aus 13 Metern frei über das Tor schoss (8.). Schermbeck bestimmte die Anfangsphase, ohne zunächst zwingend zu werden.

Die Hausherren, die auf die gesperrten Ishak Dogan und Ibrahim Bulut verzichten mussten, kamen erst nach gut 20 Minuten besser ins Spiel. Steven Frühauf gab den ersten Torschuss ab (22.), doch Leon Nübel im SVS-Tor hatte keine Mühe. Auf der Gegenseite zeigte Knälmann seine Klasse: Nach einem schnellen Angriff über Divine Boafo und Tolga Özdemir landete die Hereingabe bei El Mansoury, dessen Abschluss der TSG-Schlussmann stark parierte (25.).

Boafo belohnt Schermbecks Überlegenheit

In der 38. Minute fiel schließlich das zu diesem Zeitpunkt nicht unverdiente 0:1. Nach energischem Nachsetzen auf der rechten Seite setzte sich Divine Boafo im Strafraum gegen Jasper Stojan durch und traf aus sechs Metern ins kurze Eck. Mit der Führung im Rücken ging Schermbeck in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den besseren Start – und schlugen erneut eiskalt zu. Zunächst vergaben Agon Arifi und Fatih Öztürk auf der Gegenseite gute Möglichkeiten (52.), ehe Schermbeck nur eine Minute später erhöhte: Ein langer Ball aus dem Zentrum erreichte Venis Uka, der am herausstürmenden Knälmann vorbeispitzelte und zum 0:2 ins linke Eck traf (53.).

Doppelschlag bringt die Vorentscheidung

Die TSG war noch mit dem Gegentreffer beschäftigt, da folgte der nächste Nackenschlag. Ein perfekt getimter Steilpass schickte Tolga Özdemir auf die Reise, der frei vor Knälmann ins lange Eck vollstreckte (62.). Einige Zuschauer reklamierten Abseits, doch Schiedsrichter Björn Sauer ließ weiterlaufen – 0:3.

Sprockhövel steckte nicht auf. Nachdem Knälmann in der 73. Minute ein mögliches Eigentor von Max Michels mit starker Reaktion verhindert hatte, keimte neue Hoffnung auf. Jonah Husseck wurde in der 75. Minute nicht konsequent angegriffen und traf aus 18 Metern sehenswert zum 1:3 ins linke Eck.

In der Schlussphase drängte die TSG auf den Anschluss. Husseck vergab per Kopf aus kurzer Distanz (86.), Oussama Anhari scheiterte aus 16 Metern an Nübel (89.), und in der Nachspielzeit setzte Fatih Öztürk den Ball aus wenigen Metern über das Tor (90.). Mehr als der Ehrentreffer gelang jedoch nicht. Kurz vor Schluss wurde es noch einmal hektisch, als sich vor der TSG-Bank ein kleines Rudel bildete und der Unparteiische zwei Gelbe Karten zeigte.

Nach 96 Minuten pfiff Sauer die Partie ab: Der SV Schermbeck nahm verdient die drei Punkte mit und verschaffte sich im Tabellenkeller Luft. Die TSG Sprockhövel hingegen musste trotz engagierter Schlussphase eine bittere Heimniederlage hinnehmen.

Oberliga Westfalen, 23. Spieltag

TSG Sprockhövel – SV Schermbeck 1:3 (0:1)

TSG Sprockhövel: Philipp Knälmann, Jasper Stojan, Alen Cengic, Jonah Husseck, Max Michels, Oussama Anhari, Cihat Topatan (89. Finlay Sube), Eron Morina (67. Aleksandar Dimitrov), Fatih Öztürk, Agon Arifi, Steven Frühauf (59. Zakaria Anhari) - Trainer: Andrius Balaika

SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Kingsley Marcinek, Kasper Harbering, Eren Özat (80. Jonas Erwig-Drüppel) (89. Ilias Bouassaria), Bilal Akhal, Venis Uka (56. Jos Krechting) (73. Mustafa Gürpinar), Jamal El Mansoury, Tolga Özdemir, Divine Boafo (89. Canay Niyazi Tufan) - Trainer: Engin Yavuzaslan

Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Divine Boafo (38.), 0:2 Venis Uka (53.), 0:3 Tolga Özdemir (62.), 1:3 Jonah Husseck (75.)