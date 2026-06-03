War’s das schon mit dem Aufstieg? SG Baiernrain/Dietramszell verliert Relegationshinspiel

Fast die Führung: Konstantin Krüger (vorne li.) hatte das 1:0 für die SG Baiernrain/Dietramszell auf dem Fuß. – Foto: Rudi Stallein

Die SG Baiernrain/Dietramszell hat das erste Relegationsspiel zur Kreisklasse verloren. Im Rückspiel am Samstag muss die Spielgemeinschaft nun zwei Tore aufholen.

Dabei bestimmten die Gäste in der Anfangsphase das Spielgeschehen und hatten die ersten Abschlüsse. In der sechsten Minute strich ein Schuss von Florian Schickenrieder knapp über das Kreuzeck, eine erste Annäherung an einen möglichen Torerfolg. Eine Viertelstunde war gespielt, als Schickenrieder eine Ecke auf den vorderen Pfosten schlug, wo SG-Kapitän Konstantin Krüger den Ball fast ins Tor stocherte. Aber eben nur fast, weil DJK-Torhüter Marinus Wiesgigl das Spielgerät noch vor Überschreiten der Torlinie zu fassen bekam. Fast im Gegenzug setzte Darching den ersten Nadelstich: Ein Konter über die linke Seite, Abwehrspieler Michael Müller rückte raus und machte so im Zentrum Platz für Darchings Jakob Brunner, der blank zum 1:0 (17.) einschieben konnte. Der Treffer hatte auf das Nervenkostüm der Gäste nachhaltige Wirkung.

Für die SG Baiernrain/ Dietramszell wird es jetzt ganz schwer, in diesem Sommer in die Kreisklasse zurückzukehren. Im ersten von zwei Relegationsspielen gegen die DJK Darching kassierte das Team von Trainer Damir Delic auf fremdem Platz vor knapp 500 Zuschauern eine 0:2-Niederlage. Und der Sieg für die Hausherren ist nach dem Verlauf der Partie auch verdient. „Wir haben es in der zweiten Halbzeit verpasst, zu wirklich klaren Chancen zu kommen“, hadert SG-Coach Delic mit mangelnder Durchschlagskraft im eigenen Angriff. Weil zudem die Defensive, eine Saison lang ein Muster an Stabilität, in den entscheidenden Momenten mächtig ins Rudern geriet, stand die Spielgemeinschaft am Ende mit hängenden Köpfen da.

„Bis dahin hat es eigentlich gepasst, aber nach dem 0:1 war die Nervosität nicht zu übersehen“, stellte Damir Delic nach Spielschluss fest. Der SG-Trainer monierte zudem: „Wir waren zu weit von den Männern weg.“ Das rächte sich in der 29. Minute: Darchings Alexander Adelsberger konnte bei seinem Alleingang auf das Tor der Spielgemeinschaft zwar zunächst erfolgreich abgedrängt werden. Dennoch gelang es ihm, den Ball ins Zentrum zu passen, wo der allein gelassene Josef Huber mit kernigem Schuss unter die Latte auf 2:0 für Darching erhöhte.

Den Gästen boten sich noch zwei weitere Gelegenheiten, schon im Hinspiel alles klar zu machen: Ende der ersten Halbzeit konnte Benedikt Schwaiger nach einem Querschläger seines Torhüters Sebastian Sedlmair einen Schuss von Dario Juric gerade noch zur Ecke klären. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte die SG riesen Glück, dass Jakob Brunner nach Flanke von Juric mit einem Distanzschuss nur die Latte traf. Auf der Gegenseite scheiterte Benedikt Eichner mit einem Kopfball an DJK-Keeper Wiesgigl.

„In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass Darching bei seinem Pressing Körner gelassen hat. Aber wir hätten unsere Angriffe besser ausspielen müssen“, lautet das Fazit von Damir Delic, der sich trotz Niederlage trotzig gab: „Samstag geht’s weiter, da werden wir es drehen wollen.“