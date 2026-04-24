War's das mit Platz zwei? Wernberg erlebt Dämpfer Bezirksliga Nord, der Freitag: Lobinger-Mannen müssen in Schlicht eine 1:3-Auswärtsniederlage hinnehmen von Florian Würthele · Heute, 20:52 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Schlicht hat den Klassenerhalt so gut wie sicher. – Foto: Josef Trummer

Im Dreikampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz musste der Tabellenvierte FC Wernberg einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Im einzigen Freitagsspiel der Bezirksliga Nord verlor die Lobinger-Elf mit 1:3 (0:0) beim 1. FC Schlicht, der damit seinerseits den Klassenerhalt nach menschlichem Ermessen fixiert hat.



Vor 150 Zuschauern fielen in einer offenen, ausgeglichenen ersten Halbzeit noch keine Tore. Näher dran am Führungstreffer war Wernberg. Den ersten Punch setzte nach der Pause dann allerdings die Heimelf, durch ein Kontertor vor Daniel Lopez (51.). Nach einem Eckball erhöhte Schlicht durch Eduard Baumbach auf 2:0 (70.). Zu diesem Zeitpunkt agierte die Heimelf wegen einer Zeitstrafe in numerischer Unterzahl. In der Nachspielzeit kamen die Wernberger, die nun nichts mehr zu verlieren hatten, durch Matthias Schreyer nochmal auf ein Tor heran. Postwendend fiel auf der Gegenseite durch ein Elfmetertor die finale Entscheidung. So bewerten die Trainer die 90 Minuten: