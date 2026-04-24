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Ligabericht
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War's das mit Platz zwei? Wernberg erlebt Dämpfer
Bezirksliga Nord, der Freitag: Lobinger-Mannen müssen in Schlicht eine 1:3-Auswärtsniederlage hinnehmen
von Florian Würthele · Heute, 20:52 Uhr · 0 Leser
Der 1. FC Schlicht hat den Klassenerhalt so gut wie sicher. – Foto: Josef Trummer
Im Dreikampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz musste der Tabellenvierte FC Wernberg einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Im einzigen Freitagsspiel der Bezirksliga Nord verlor die Lobinger-Elf mit 1:3 (0:0) beim 1. FC Schlicht, der damit seinerseits den Klassenerhalt nach menschlichem Ermessen fixiert hat.
Vor 150 Zuschauern fielen in einer offenen, ausgeglichenen ersten Halbzeit noch keine Tore. Näher dran am Führungstreffer war Wernberg. Den ersten Punch setzte nach der Pause dann allerdings die Heimelf, durch ein Kontertor vor Daniel Lopez (51.). Nach einem Eckball erhöhte Schlicht durch Eduard Baumbach auf 2:0 (70.). Zu diesem Zeitpunkt agierte die Heimelf wegen einer Zeitstrafe in numerischer Unterzahl. In der Nachspielzeit kamen die Wernberger, die nun nichts mehr zu verlieren hatten, durch Matthias Schreyer nochmal auf ein Tor heran. Postwendend fiel auf der Gegenseite durch ein Elfmetertor die finale Entscheidung. So bewerten die Trainer die 90 Minuten:
Bastian Ellmaier (Trainer 1. FC Schlicht): „Von unserer Seite war es eine gutes Spiel. Wir agierten über 90 Minuten hinweg stabil. Auch in der Höhe ist der Sieg verdient. Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen für eine gute Leistung.“
Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Die erste Halbzeit war ausgeglichen (50:50). Wir hatten drei gute Chancen nach vorne, aber auch Schlicht blieb gefährlich. Ein klarer Elfmeter für uns wurde leider nicht gegeben, sodass es mit 0:0 in die Pause ging. Wir kamen ordentlich aus der Halbzeit, kassierten dann aber ein Kontertor. Den Ausgleich haben wir verpasst, stattdessen fiel nach einer Ecke sogar das 0:2 – trotz Überzahl durch eine Zehn-Minuten-Strafe. Unser Anschlusstreffer kam zu spät. In der Schlussphase mussten wir öffnen und kassierten noch einen Elfmeter. Glückwunsch an Schlicht.“