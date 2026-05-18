War’s das? Landsberied verliert mit der letzten Aktion des Spiels

Der FC Landsberied (in Schwarz) im Spiel gegen den Gautinger SC (in Weiß). – Foto: Hans Kürzl

Emre Uysal trifft für Gauting mit der letzten Aktion. Der FC Landsberied bleibt nach der Niederlage weiter Tabellenletzter.

Eine unglückliche 0:1-Niederlage hat der FC Landsberied im Abstiegsduell gegen den Gautinger SC kassiert. Mit der letzten Aktion der Partie traf Gästespieler Emre Uysal zum Sieg. Besonders bitter aus Landsberieder Sicht: Schiedsrichter Tobias Brendel hatte die Partie Minuten zuvor bereits einmal abgepfiffen, setzte sie nach Hinweisen beider Teams aber fort, weil in der regulären Spielzeit noch gut drei Minuten fehlten.

Dabei hätte die Begegnung früh in eine andere Richtung laufen können. Schon nach drei Minuten hatte FCL-Stürmer Linus Printz die große Chance zur Führung. Bis zum Abschluss seines Solos machte er alles richtig, sein Schuss prallte jedoch vom Pfosten ins Aus. Danach entwickelte sich ein typisches Abstiegsduell mit viel Einsatz, aber wenig Spielfluss. „Es war eigentlich ein Spiel, das nur 0:0 ausgehen kann“, sagte Landsberieds Trainer Wolfgang Bals.

Immer wieder gab es Nickligkeiten, die die Gereiztheit auf beiden Seiten zeigten. Gegen Ende der ersten Halbzeit unterbrach der Schiedsrichter die Partie deshalb, rief beide Trainer und Kapitäne zu sich und wollte deeskalieren. Wirklich beruhigen ließ sich das Spiel aber nicht. Mitte der zweiten Hälfte kassierten die Gäste eine Zeitstrafe, dazu bearbeiteten beide Mannschaften weiter jeden Meter des Rasens und lieferten sich intensive Zweikämpfe. Auf beiden Seiten ergaben sich noch einzelne Möglichkeiten.

Die besten Chancen in der Nachspielzeit hatte dann der Gautinger SC. Als FCL-Keeper Kevin Schneider zweimal stark parierte, schien das torlose Remis schon sicher. Gegen den Schuss von Uysal, der sich durch viele Beine den Weg ins Tor bahnte, war Schneider dann aber machtlos.

Danach gab es noch eine kurze Rudelbildung, in der die Spieler nur schwer zu trennen waren. Für Landsberied steht nach der späten Niederlage fest: Die Rettung ist nur noch über die Relegation möglich – doch selbst die ist nun weit weg. „Wir wollen die Saison anständig beenden“, sagte Bals. (Hans Kürzl)