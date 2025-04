War's das für Ränkam? Furth im Wald ist Derbysieger

Zwei überdeutliche Kantersiege stachen am Ostermontag heraus in der Kreisliga Ost. Der FC Untertraubenbach ließ die SG Lohberg/Lam II, die am Samstag noch einen Heimsieg gegen Schönthal-Premeischl gefeiert hatte, mit 7:0 über die Klinge springen. Gar mit 8:0 fertigte die SG Zandt/Vilzing II, verstärkt mit drei Spielern aus der Vilzinger Regionalliga-Truppe, die SG Pemfling/Katzbach ab. Wohl raus aus dem Aufstiegsrennen ist der FC Ränkam. Im Lokalderby gegen den FC Furth im Wald mussten sich die Hausherren mit 0:1 geschlagen geben. Damit haben die SG Schloßberg und Furth mit je 44 Punkten alle Trümpfe in der Hand vor den letzten drei Spieltagen.



Das Nachholspiel vom 18. Spieltag absolvierten die SG Lohberg/Lam II und die SG Schönthal-Premeischl am Karsamstag vor 120 Schaulustigen. Und es gab einen Coup. Die erste Hälfte lieferten die beiden Kontrahenten auf Augenhöhe ab, doch in der 47. Minute erzielte Michael Huber den Siegestreffer für die Hausherren der Partie. Jonas Decker von der SG Schönthal-Premeischl sah in der 71. Minute die rote Karte und die Nachspielzeit sorgte in beiden Teams für weitere Unterzahl, Michael Dirnberger von den Gästen bekam in der 90.+5. die Auszeit angezeigt, eine Minute später musste auch Michael Hutter von den Gastgebern durch die Zeitstrafe vom Platz. Schiedsrichter: Dominik Schwarz, Sebastian Janker, Leonhard Fischer







Die SG Michelsdorf/Cham II musste sich am 23. Spieltag gegen die angereiste SG Schloßberg vor 180 Zuschauern geschlagen geben. Pro Halbzeit ein Tor lieferten die Gäste ab. In der 13. Minute netzte Samuel Burgfeld ein und Alexander Forster besiegelte den Dreier in der 68. Minute. Schiedsrichter: Florian Drexler, Bastian Pfanzelt, Maximilian Pleier







Ebenfalls auswärts sicherte sich die SG Waldmünchen/Geigant am Ostermontag die Punkte. Zu Gast beim SV Obertrübenbach vor 180 Zuschauern. Martin Bursik brachte die Hausherren in der zwölften Minute in Front, doch Johannes Schall glich in der 40. Minute aus, noch in der ersten Hälfte bekamen die Gastgeber einen Elfer, welchen Martin Bursik gekonnt versenkte (42.). Ein weiterer Elfer, dieses Mal zugunsten der Gäste führte durch Adam Vlcek zum erneuten Ausgleich (81.), doch Der Torschütze legte noch zweimal nach ( 87., 90.+2.), was der SG die Punkte einbrachte. Schiedsrichter: Jürgen Kirschenbauer, Marlon Stürminger, Raphael Früchtl







100 Fans durften auch bei der SG Mitterdorf/Neubäu die Punkte zugunsten der Gäste miterleben. Die SG Chambtal konnte durch Sebastian Niebauer in der 36. Minute in Führung gehen, den Ausgleich machte Milos Ivic (63.). In der 76. Minute fiel dann der Drei-Punkte-Treffer durch Nicolas Bucher. Schiedsrichter: Rony Berger, Anna-Lena Meier, Lukas Pottgießer







Der FC Furth im Wald konnte sich vor 320 Derby-Zuschauern beim FC Ränkam mit nur einer Bude die Maximalausbeute sichern. Patrik Denk schob in der 49. Minute zum Sieg ein. Schiedsrichter: Stefan Mehrl, Luca Huttner, Tim Sulik







Die SG Pemfling/Katzbach war zu Gast bei der SG Zandt/Vilzing II und musste sich vor 100 Schaulustigen deutlichst geschlagen geben. In der 14. Minute lochte Regionalliga-Mann Josef Gottmeier zum 1:0 ein, Vladimiro Giglio erhöhte in der 33. Minute. Gottmeiers Mitspieler im Regionalliga-Team, Benedikt Fischer, legte in der 37. Minute nach, Lutz Hastreiter brachte es in der 43. Minute bereits zum 4:0 und Nico Dantscher netzte kurz vor der Halbzeitpause ebenfalls für die Hausherren ein. Das 6:0 fiel durch Lutz Hastreiter in der 62. Minute, ab der 72. Minute hieß es für die Gäste in Unterzahl zu kämpfen, Martin Stautner sah die Ampelkarte. Mit zwei weiteren Buden in Folge (82., 83.) besiegelte Fischer dann die Maximalausbeute am Ostermontag für die SG Zandt/Vilzing II. Schiedsrichter: Nicholas Hammer, Louis Lankes, Sebastian Janker







Den Dreier daheim erzielte die SG Schönthal-Premeischl am 23. Spieltag. Zu Gast war die SpVgg Eschlkam, die vor 120 Besuchern keinen Abschluss fand. Martin Schönberger brachte in der 43. Minute den ersten Treffer, Timo Ziereis netzte in der 68. Minute zum Dreier daheim ein. Schiedsrichter: Maik Kreye, Mario Bauer, Patrick Will







Mit sieben Buden belohnte sich der FC Untertraubenbach am Ostermontag vor 150 Zuschauern gegen die SG Lohberg/Lam II, der wohl das Spiel vom Samstag noch in den Knochen steckte. Markus Dendorfer brachte zwei Buden in Folge (19., 47.), Lucas Wild erhöhte in der 50. Minute, ebenso Tim Winterl (56.) und Sebastian Kurz (69.), bevor erneut Markus Dendorfer mit seinem persönlichen Triple (85.) zum 6:0 einschob. In der 87. Minute netzte dann Tim Winterl nochmal ein, was den klaren Heimsieg für den FC einbrachte. Schiedsrichter: Stefan Grundmann, Sandra Weiß, Maximilian Bengsch