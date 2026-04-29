Warnung vor Egbers: Lohne will Revanche für Hinspielpleite

„Sonntag war es eine recht zähe Angelegenheit gegen Salzbergen (Endspielstand 2:1). Wir tun uns ja leider immer schwer gegen die Gegner von unten – die stehen dann relativ tief und da haben wir unsere Probleme mit“, erklärt der Lohne-Coach mit Blick auf die jüngste Partie. Der Tabellenführer setzte sich am vergangenen Wochenende knapp mit 2:1 gegen Alemannia Salzbergen durch und verteidigte damit Platz eins.

Mit 55 Punkten aus 23 Spielen führt Union die Tabelle weiterhin an. Doch der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger ASV Altenlingen beträgt lediglich fünf Zähler. Und Brode warnt ausdrücklich davor, sich in Sicherheit zu wiegen: „Auch wenn es fünf Punkte sind, ich glaube nicht, dass Alteningen noch viel liegen lässt.“

Das Hinspiel gegen den kommenden Gegner dient dabei als mahnendes Beispiel. „So auch im Hinspiel gegen den SV Veldhausen, wo wir unsere einzige Heimniederlage kassiert haben, mit 0:1, da waren wir zu weit aufgerückt“, erinnert Brode. Tatsächlich setzte es für Union am 11. Spieltag eine 0:1-Niederlage – die bislang einzige auf eigenem Platz.

Veldhausen, aktuell Tabellenelfter mit 30 Punkten, hat als Aufsteiger mehrfach bewiesen, dass es gerade gegen Spitzenteams gefährlich sein kann. Am 25. Spieltag unterlag die Mannschaft zwar knapp mit 1:2 beim SV Langen, zeigte aber in den Wochen zuvor, dass sie offensiv Nadelstiche setzen kann.

Im Fokus steht dabei insbesondere Hendrik Egbers, der bereits 22 Saisontore erzielt hat. Für Brode ist klar, wo der Schlüssel liegt: „Hendrik Egbers hat ja nicht umsonst 22 Tore geschossen, der nutzt solche Dinger eiskalt aus und ist in einer sehr guten Verfassung. Auf den müssen wir natürlich aufpassen.“

Druck im Titelrennen

Die Ausgangslage ist eindeutig: Union Lohne muss liefern. Ein Sieg in Veldhausen würde den Vorsprung zumindest bis zum nächsten Auftritt des Verfolgers stabil halten und die Tabellenführung festigen. Brode formuliert das Ziel ohne Umschweife: „Trotzdem wollen wir natürlich in Veldhausen gewinnen, das steht außer Frage. Wir müssen auch gewinnen, um unseren Spitzenplatz oben zu behalten.“

Gerade gegen tiefstehende Gegner fordert der Trainer mehr Geduld und Klarheit im Spiel nach vorn – Lehren, die aus dem knappen 2:1 gegen Salzbergen gezogen wurden.

„Von daher werden wir alles geben, um am Donnerstag dreifach zu punkten, um dann ins lange Wochenende zu gehen“, sagt Brode.

Für Union Lohne ist es ein Spiel mit Signalwirkung: Gelingt der Sieg beim kampfstarken Tabellenelften, bleibt der Spitzenreiter auf Kurs. Stolpert der Favorit jedoch erneut über einen vermeintlich kleineren Gegner, könnte das Titelrennen in der Schlussphase noch einmal neue Dynamik bekommen.