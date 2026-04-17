Warnung vor dem Tabellenkeller

Am 24. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 gastiert der TuS Sudweyhe beim SV Heiligenfelde. Trotz klarer Tabellenkonstellation mahnen beide Trainer zur Vorsicht.
Die Rollen vor dem Duell sind auf dem Papier klar verteilt: Der TuS Sudweyhe reist als Tabellenfünfter zum abstiegsbedrohten SV Heiligenfelde, der aktuell auf Rang 15 steht. Doch die Einschätzungen beider Trainer deuten auf eine deutlich engere Partie hin.
Sudweyhes Trainer Jan Lehmkuhl warnt ausdrücklich vor Nachlässigkeit: „Nachdem Heiligenfelde zwei Spiele in Folge gewonnen hatte und unter der Woche wieder verloren hat, ist der Zug für sie noch nicht abgefahren. Sie werden alles daran setzen, die nächsten drei Punkte zu holen, um das rettende Ufer zu erreichen.“
Für seine eigene Mannschaft formuliert er klare Vorgaben: „Für uns geht es darum, den Gegner ernst zu nehmen und unsere fußballerischen Qualitäten auf den Platz zu bringen. Wenn wir die Einstellung nicht an den Tag legen und den Gegner unterschätzen, könnten wir am Ende mit null Punkten nach Hause fahren.“
Der Blick bleibt dabei klar auf das Saisonziel gerichtet: „Unser Ziel ist ganz klar Platz drei.“ Gleichzeitig erinnert Lehmkuhl an das Hinspiel, das Schwierigkeiten offenbarte: „Im Hinspiel haben sie uns das Leben extrem schwer gemacht, weil sie mit neun Mann verteidigt haben.“
Auch auf Seiten der Gastgeber wird die Partie mit Spannung erwartet. Trainer Pascal Witt betont die besondere Atmosphäre: „Das sind immer spannende Spiele, bei denen auf beiden Seiten eine gewisse Anspannung zu spüren ist.“ Mit Blick auf das Hinspiel zeigt er sich vorsichtig optimistisch: „Ich hoffe, dass wir die gute Leistung aus dem Hinspiel, das 1:1 endete, wieder abrufen können, um auch zu Hause zu punkten.“
Zugleich richtet Witt den Fokus auf die äußeren Rahmenbedingungen: „Wir freuen uns auf das Spiel. Ich denke, das Wetter wird gut, sodass wir eine spannende Partie sehen werden.“
Für Sudweyhe könnte eine frühe Führung entscheidend sein: „Wenn wir früh in Führung gehen, wird das Spiel wahrscheinlich in unsere Richtung laufen.“ Gleichzeitig bleibt die Warnung bestehen: „Heiligenfelde wird das Spiel so lange wie möglich offen halten, um mit einem Angriff den Lucky Punch zu setzen.“
Die Voraussetzungen sind damit klar umrissen: ein Favorit, der liefern muss – und ein Außenseiter, der jede Chance nutzen will.